Jacek Kurski w USA ma problem?! Skrajnie niezręczna sytuacja z LGBT

Jacek Kurski w przeszłości należał m.in. do PiS i Solidarnej Polski. Obie formacje - delikatnie mówiąc - nie słyną z miłości do osób LGBT. Problem w tym, że były prezes TVP będzie teraz pracował w Waszyngtonie, czyli mieście znanym ze wspierania osób LGBT. To w stolicy USA odbywa się słynna parada Capital Pride, tu rozkwitają związki osób tej samej płci... To jednak dla Kurskiego mały pikuś. Prawdziwym kłopotem jest deklaracja LGBT, którą były prezes TVP najpewniej będzie musiał podpisać! W programie "Stan Wyjątkowy" w Onecie całą sytuację skomentowano ze sporą dozą ironii: "Ludzie małej wiary twierdzą, że Kurski będzie miał problem, bo na wejściu do Banku Światowego będzie musiał podpisać deklarację tolerancji wobec gejów, lesbijek i osób transpłciowych, których wszak jego patron Jarosław Kaczyński regularnie wyszydza". Na osłodę Jacek Kurski moze liczyć na pokaźne zarobki. Z wyliczeń wynika, że ma to być około miliona złotych rocznie! Do tego - według nieoficjalnych informacji - były prezes TVP ma mieć opłacone lokum w Waszyngtonie.

