Rzecznik rządu, Piotr Müller (38 l.) gościł w Radiu Zet, gdzie rozmawiał na temat ustawy nowelizującej działanie Sądu Najwyższego, która ma otworzyć drogę do wypłat środków z KPO. W ubiegłym tygodniu rzeczone prawo wywołało sporo kontrowersji, gdy okazało się, że niepochlebnie wypowiadają się o nim politycy władzy. Szczególny w tym względzie był sprzeciw Andrzeja Dudy, którego podpis potrzebny jest do wdrożenia ustawy w życie.

Prezes Jarosław Kaczyński dał klarowne wytyczne. Ustawa ma "godzić wszystkie racje"

Nowelizacja, którą jeszcze tydzień temu w ekspresowym tempie przez parlament chciał przepychać Mateusz Morawiecki (54 l.) obecnie poddawana jest pracom, które mają wygładzić jej brzmienie. Jak przyznał rzecznik rządu, chodzi o pogodzenie wszystkich stron, które dotąd miały co do niej wątpliwości. - Rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim na ten temat i dał jasny sygnał, że ustawa o SN ma być dalej procedowana i mamy szukać rozwiązania, które pogodzi wszystkie racje - mówił Piotr Müller.

W szczególności rzecznik zwrócił uwagę na postać prezydenta. Zaznaczył, jakie różnice dzielą Pałac Prezydencki z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ale podkreślił, że rząd jest wyczulony na punkcie prezydenckich uprawnień. - My uważamy – i różnimy się z prezydentem Dudą na tym etapie dyskusji – że ta ustawa nie stwarza dodatkowych ryzyk. Prezes PiS daje sygnał panu prezydentowi, że jesteśmy wyczuleni na punkcie prerogatyw pana prezydenta - oświadczył rzecznik rządu.

Przeprosiny dla Andrzeja Dudy? Piotr Müller: Tak

Polityk odniósł się również do kwestii wątpliwości prezydenckich względem ustawy. Müller przypuszcza, że mogło to wynikać z niewystarczających konsultacji ze środowiskiem głowy państwa. - Być może nie było wystarczająco dużej troski o to, by na każdym etapie zadbać w odpowiedni sposób o właściwe konsultacje z prezydentem - ocenił.

Na koniec rozmowy dziennikarz Radia Zet zapytał się o przeprosiny dla głowy państwa. - Prezydentowi należą się szczere przeprosiny za brak konsultacji? - dopytywał prowadzący. Rzecznik nie pozostawił wątpliwości, kwitując pytanie krótkim, ale bardzo jednoznacznym "tak".

Poniżej galeria, w której zobaczycie obchody chanuki w Pałacu Prezydenckim

Sonda Czy w Warszawie powinna być ulica Lecha Kaczyńskiego? Tak Nie