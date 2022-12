W Radiu Maryja padły porażające słowa! Poszło o lekcje religii

Groza! W przesyłce do Jacka Kurskiego były ludzkie zęby i kości. To mrozi krew w żyłach

Radio Maryja postanowiło przyjrze4ć się sytuacji z Częstochowy, gdzie radni Lewicy stworzyli apel o zakończenie finansowania z budżetu miasta lekcji religii. Według nich te środki mogą posłużyć mieszkańcom w inny, lepszy sposób. W audycji „Aktualności dnia” skomentował to prezes Akcji Katolickiej archidiecezji częstochowskiej dr Artur Dąbrowski. Według niego taka uchwała godzi w umowy międzynarodowe, kodeks i etykę pracy, a nawet w konstytucję. - Ci lewicowi radni "nie mają nic sobie do zarzucenia", tylko robią wielkie "show" przed świętami Bożego Narodzenia. Z pewnością będą również ubierać w domu choinkę, połamią się opłatkiem i dla nich wszystko będzie normalne – grzmiał na antenie. Dr Artur Dąbrowski połączył też działania radnych z Częstochowy z nadchodzącymi wyborami. Stwierdził, ze to część walki o wyborców. - Tu toczy się gra o antyklerykalny elektorat, który karmi się bardzo liberalnymi treściami poprzez pewne stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe oraz przede wszystkim prasę i internet – oznajmił dr Artur Dąbrowski. Gość Radia Maryja był także oburzony „pluciem w chrześcijańskie wartości” i nauczycieli religii, którzy według niego mają równe, a często nawet wyższe kwalifikacje niż nauczyciele innych przedmiotów. Trzeba przyznać, że tak mocnych słów dawno nie było słychać w Radiu Maryja!

