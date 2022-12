Religia wróci do salek katechetycznych?! Mocna zapowiedź Włodzimierza Czarzastego

Lewica zapowiada: religia wróci do salek parafialnych

Religia w szkołach od lat budzi emocje. Jedni uważają, że powinna być - tak jak dawniej - nauczana w salkach przy parafiach, inni że jej miejsce jest w szkole. Jak wiadomo do szkół religia wróciła po latach przerwy, czyli po 1989 roku, ale wszystko może się jeszcze zmienić. W czasie weekendowego kongresu Nowej Lewicy i Razem Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli Lewica dojdzie do władzy, to wówczas lekcje religii wrócą do salek katechetycznych. - Jak będziemy współrządzili, jedną z pierwszych rzeczy, którą będziemy chcieli zrobić, to doprowadzić do powrotu religii do salek katechetycznych. Wstrzymamy finansowanie w wysokości 2 mld zł rocznie dla 22 tys. katechetów - Kościół powinien finansować swoje nauczanie sam - oznajmił.

Czarzasty jasno: - Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym, zawsze była za równością. Ale...

W kontekście wiary Włodzimierz Czarzasty zapowiedział też, że Lewica będzie dążyła do wypowiedzenia konkordatu, ale podkreślił, że lewica nie była przeciw wierze czy też wiernym: - Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym, zawsze była za równością. Ale porozmawiajmy o tym, jak ta równość funkcjonuje. (...) Dlaczego kler płaci inne podatki od innych obywateli, (...) dlaczego podatki nie są płacone od działalności gospodarczej kleru - od chrztów, ślubów i pogrzebów, dlaczego na cmentarzu komunalnym są jasne stawki, a na cmentarzu, którym zarządza kościół jest “co łaska, pod warunkiem, że nie mniej niż"? Dlaczego kler nie płaci ZUS-u, dlaczego jest on płacony z funduszu kościelnego; kiedy kler zacznie płacić cło w Polsce? - pytał.

W czasie kongresu Nowej Lewicy i Razem przyjęto wspólną Deklarację Ideową dwóch partii oraz plan na najbliższy rok wyborczy. W deklaracji jako główne wartości podano: wolność, równość, solidarność oraz zmianę. W wystąpieniach liderzy obu partii szczegółowo odnosili się do tych haseł, w kontekście tych wartość przedstawiono m.in. prawo kobiet do decydowania o płodności, in vitro na koszt państwa, ustawa o równości małżeńskiej, związkach partnerskich, zakazie mowy nienawiści, ale też zagwarantowanie Polakom równego dostępu usług publicznych- takich jak żłobki, transport.

Religia w szkole - jak jest obecnie?

Obecnie religia jest nauczana w szkole. Jednak z roku na rok coraz mniej uczniów uczęszcza na lekcje religii. Bywają szkoły, w których dosłownie rodzice masowe wypisują dzieci z lekcji religii. Z lekcji religii w szkole bardzo łatwo można się wypisać. Wystarczy jedno odpowiednie pismo. Kto może wypisać ucznia z lekcji religii? Jeśli dziecko jest niepełnoletnie może to zrobić rodzic (albo opiekun) ucznia, natomiast jeżeli uczeń jest pełnoletni, to może tego dokonać samodzielnie.

Sonda Czy lekcje religii powinny być organizowane w szkołach? Jeśli płaci za to Kościół, to nie widzę przeszkód - uczniowie mogą nie chodzić Tak, większość kraju deklaruje się przecież jako katolicy Nie, absolutnie. Jak ktoś jest chętny, to niech idzie na plebanię