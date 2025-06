Śledztwo ws. kampanii Rafała Trzaskowskiego! Są nowe wieści z prokuratury

Kulisy rozmowy Karol Nawrocki - Jarosław Kaczyński "o tym, co trzeba dalej zrobić". Donald Tusk w tle

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego wykorzystania środków do finansowania spotów wyborczych na Facebooku w tegorocznej kampanii prezydenckiej. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, postępowanie prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, a wszczęto je 9 czerwca.

- Obecnie prowadzone jest postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie wszystkich okoliczności związanych z finansowaniem powyższych materiałów reklamowych, w tym osób odpowiedzialnych oraz źródeł pochodzenia środków – przekazał Przemysław Nowak, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie „używania środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, wykorzystanych do realizacji i rozpowszechniania za pośrednictwem portalu Facebook spotów reklamowych powiązanych z kampanią wyborczą prowadzoną na terenie Polski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Zgodnie z art. 299 paragrafem 1 Kodeksu karnego, grozi za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK poinformował, że zidentyfikował reklamy polityczne na platformie Facebook, które mogą być finansowane z zagranicy i wskazano, że może to stanowić ingerencję w kampanię wyborczą (zasugerowano wręcz prowokację). Tymczasem dziennikarskie śledztwo Wirtualnej Polski przyniosło wstrząsające wyniki. - Za publikowanymi w internecie reklamami politycznymi promującymi Rafała Trzaskowskiego i atakującymi jego konkurentów stoi pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. Jej prezesem jest człowiek, który jeszcze kilka tygodni temu był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej - napisano (SZCZEGÓŁY: Szokujące wyniki śledztwa "Wirtualnej Polski". Wielkie pieniądze, ingerowanie w wybory i promowanie Trzaskowskiego).

