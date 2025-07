Kaczyński i Tusk idą łeb w łeb! W najnowszym sondażu KO niemal remisuje z PiS

Remis ze wskazaniem na Tuska

Rekonstrukcja rządu dała premierowi Donaldowi Tuskowi politykowi trochę oddechu. W porównaniu z sondażem z początku lipca Koalicja Obywatelska wróciła na pozycję lidera i zyskała punkt procentowy (32,14%), półtora punktu straciło Prawo i Sprawiedliwość (31,94%). Na trzecim miejscu pewnie utrzymuje się Konfederacja (11,98%). Daleko za nią plasują się kolejne formacje. Na Lewicę chce głosować 6,2% Polaków, ale już pozostali koalicjanci toną pod progiem wyborczym. Polska 2050 z wynikiem 4,9%, a PSL z poparciem 3,18%. Do Sejmu nie weszłyby też Partia Razem (4,35%) i Konfederacja Korony Polskiej (4,79%).

Koalicja ma jeszcze szansę na odparcie naporu Prawa i Sprawiedliwości

O skomentowanie wyników sondażu Instytutu Badań Pollster poprosiliśmy dr Bartłomieja Machnika. - Po wyborach prezydenckich widać wyraźnie, że nie był to jednarozowy wybór Polaków. Pomiędzy i Platformą i PiS-em jest nie wielka różnica, ale trendy wskazują na rosnącą pozycję PiS i Konfederacji - mówi nam politolog.

Ekspert dodaje, że najbliższe miesiące zdecydują o przyszłości rządzącej koalicji. - Jeżeli w najbliższych tygodniach premier Donald Tusk nie przedstawi pomysłu na rządzenie po rekonstrukcji, to w perspektywie długofalowej na czele może znaleźć się i umocnić PiS. Gdyby w koalicji panowała zgoda co do kierunku i priorytetów w rządzeniu to jest szansa na odparcie naporu Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją i Koroną. Otwarte pozostaje pytanie, czy premier ma jeszcze siłę, żeby zespolić to środowisko. Osobiście w to wątpię - otwarcie przyznaje ekspert.

Badanie wykonano 25-28.07.2025 metodą CAWI na próbie 1047 dorosłych Polaków

