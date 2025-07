Andrzej Rozenek, były poseł i zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Nie" Jerzego Urbana, wyraził swoje zaniepokojenie działalnością Konfederacji Korony Polskiej. Polityk podkreślił, że artykuł 13. Konstytucji RP nakazuje delegalizację partii, które w swoich programach odwołują się do totalitarnych metod działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową. - Artykuł 13. Konstytucji nakazuje wręcz delegalizację partii, które są partiami rasistowskimi, które sieją nienawiść – podkreślił Rozenek.

Jak radzi sobie partia Grzegorza Brauna w ostatnim sondażu poparcia partyjnego? ZOBACZ: Fatalne wieści dla rządu Donalda Tuska na początek tygodnia! Rekonstrukcja nie pomogła!

W myśl wspomnianego artykułu Konstytucji: "Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa".

Sprawdź: Kibice wywiesili na meczu transparent o Karolu Nawrockim. "Wpier… od prezydenta"

Zapytany wprost, czy w jego opinii Konfederacja Korony Polskiej powinna zostać zdelegalizowana, Andrzej Rozenek odpowiedział bez wahania. - Oczywiście, że tak. Z całą pewnością - ocenił. Gospodarz programu dopytał, czy w związku z tym, zmierzające ku temu działania powinien podjąć nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Tak, minister Żurek powinien zacząć proces delegalizacji tej partii. Trzeba to przeciąć, zanim ten wrzód urośnie do rozmiarów, z którymi sobie już nie poradzimy – oceniał bezkompromisowo Rozenek.

Następnie polityk pokusił się o porównanie Konfederacji do NSDAP z czasów Republiki Weimarskiej. - Gdyby w latach 30. w Republice Weimarskiej ktoś przeciął karierę polityczną ludzi związanych z NSDAP, nie byłoby II wojny światowej. Nie byłoby 85 milionów ofiar. Trzeba rozumieć odpowiedzialność za to, co się robi. I ta odpowiedzialność polega na tym, że się przeciwdziała, zapobiega. I ta odpowiedzialność polega m.in. na tym, że się przeciwdziała, zapobiega. Trzeba zapobiegać rozlewającej się fali nacjonalizmu, faszyzmu, neofaszyzmu. Nie widzę tutaj innego wyjścia– podsumował.

Mocne słowa @ARozenek w "Gońcu Porannym": "Minister Waldemar Żurek powinien rozpocząć proces delegalizacji partii @GrzegorzBraun_. Trzeba to przeciąć, zanim ten wrzód urośnie do rozmiarów, z którymi sobie już nie poradzimy".🔴 Link w komentarzu. pic.twitter.com/dtVtpf2iEu— Goniec.pl (@GoniecPL) July 28, 2025

Sonda Czy zgadzasz się z Andrzejem Rozenkiem, że partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana? Absolutnie nie, to populistyczne brednie Oczywiście, że tak! Im szybciej, tym lepiej Jest mi to zupełnie obojętne Nie mam zdania na ten temat

Galeria poniżej: Grzegorz Braun pojawił się w Sejmie. Wpadł w furię i zdemolował wystawę!