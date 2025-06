i Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Michał Kołodziejczak

polityk odpiera medialne zarzuty

Wiceminister Kołodziejczak: Nie kupiłem dyplomu, jestem ofiarą

Wiceminister rolnictwa odpiera medialne, póki co, zarzuty o kupienie dyplomu w Collegium Humanum. Michał Kołodziejczak (37 l.) twierdzi, że to on jest poszkodowanym i chce wyjaśnić sprawę. - Nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam, że w tej sprawie pojawia się nazwisko wiceministra rolnictwa – mówi nam rzecznik prasowy prokuratury krajowej Przemysław Nowak.