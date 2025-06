Bosak: Wybór Brauna to wybór mniejszych i większych skandali

Bosak o rekonstrukcji rządu

Wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak, w programie "Kropka nad i" w TVN24, odniósł się do kwestii rekonstrukcji rządu oraz potencjalnej współpracy z PiS.

Krzysztof Bosak zapytany o ewentualną rekonstrukcję rządu, zaskoczył stwierdzeniem, że Konfederacja jest nią zainteresowana. Jednak, jak podkreślił, nie wynika to z wiary w fundamentalne zmiany: "wierzą w jakąś strategiczną wielką zmianę, ale dlatego, że ludzie, którzy są w rządzie, decydują o sprawach, które dotyczą społeczeństwa, gospodarki i warunków, w jakich żyjemy".

Rząd techniczny PiS – "dyskusja zupełnie teoretyczna"

Propozycja PiS dotycząca stworzenia rządu technicznego została przez Krzysztofa Bosaka skwitowana jako "dyskusja zupełnie teoretyczna". Wicemarszałek Sejmu uważa to za "pozorowanie inicjatywy politycznej, pokazywanie, że piłka jest w grze i jesteśmy tuż tuż od powrotu". Jego zdaniem, obecny czas to okres pracy w opozycji, a nie spekulacji na temat potencjalnych zmian w rządzie.

Koalicja Konfederacji z PiS?

Pytanie o ewentualną koalicję Konfederacji z PiS wywołało interesującą odpowiedź. Krzysztof Bosak wyraził nadzieję, że jego partia zyska większe poparcie społeczne, "po to, żebyśmy nie musieli być w takiej sytuacji". Podkreślił, że kluczem do sukcesu jest wprowadzenie do Sejmu "lepszych ludzi", zamiast "fantazjować o współpracy z partiami, które mają ogromne wady".

Sławomir Mentzen o Karolu Nawrockim – Bosak dystansuje się od słów kolegi

Wypowiedź Sławomira Mentzena, który określił Karola Nawrockiego jako "wizerunek niezbyt lotnego osiłka", została skomentowana przez Krzysztofa Bosaka. Wicemarszałek Sejmu zdystansował się od tych słów, mówiąc, że "nie użyłby tych słów". Dodał również, że uważa Karola Nawrockiego za "inteligentnego człowieka, z dużą wiedzą".

Grzegorz Braun i incydent w Sejmie

Krzysztof Bosak odniósł się również do kolejnego incydentu z udziałem Grzegorza Brauna w Sejmie. - Uważam, że trzeba to prostować, bo teraz sympatycy Grzegorza Brauna są przekonani, że on coś zniszczył, podczas gdy nic nie zniszczył, tylko medialnie nagłośnił i to po raz drugi, bo to zdaje się wystawa, którą w Opolu atakował w trakcie kampanii. W wyniku tego ataku posłowie Lewicy ściągnęli tę wystawę do Sejmu, a teraz jeszcze dali jej medialną atencję - powiedział Bosak.

Stwierdził też, że wybór Brauna to wybór mniejszych i większych skandali.

