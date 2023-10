Siemoniak: "Nie ma potencjału na 300-tysięczną armię". Błaszczak: "Zaczyna się"

Szef MON Mariusz Błaszczak wielokrotnie powtarzał, że zamierzeniem obecnego rządu jest, by Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tys. żołnierzy WOT i 250 tys. żołnierzy zawodowych. - Możemy powiedzieć, że dziś w Wojsku Polskim służy 172 tys. żołnierzy, ale nasze ambicje idą dużo dalej - chcemy, by Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tys. żołnierzy WOT i 250 tys. żołnierzy zawodowych - mówił w czerwcu tego roku minister obrony narodowej.

Siemoniak: "Optymalnym wariantem jest 150-tysięczna armia zawodowa"

Zupełnie inną wizję polskiej armii ma jednak wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Zapytany w piątek 20.10 w radiu RMF FM o to, czy nowy koalicyjny rząd także będzie dążył do utworzenia armii liczącej 300 tysięcy żołnierzy, jasno stwierdził: - Nie ma potencjału demograficznego na taką armię. Na razie, odkąd PiS mówi o 300-tysięcznej armii, mamy rekordowe odejścia łatane pośpiesznymi przyjęciami, przyjmowaniem do wojska pracowników cywilnych.

Według polityka KO ten plan "tak naprawdę nigdzie - poza hasłami propagandowymi - nie zafunkcjonował". - Ja nie znam żadnych dokumentów dojścia do tych trzystu tysięcy – powiedział Siemoniak.

- Wielokrotnie mówiłem publicznie, że optymalnym wariantem jest 150-tysięczna armia zawodowa, 30-40 tys. żołnierzy obrony terytorialnej, 20-30 tys. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zbudowanie kilkusettysięcznej rezerwy. To da Polsce właściwe siły do obrony państwa - powiedział Siemoniak.

Rzecznik PiS: "Kuriozalna zapowiedź. Rosja z zadowoleniem przyjmuje takie działania"

Na odpowiedź ministra Błaszczaka nie trzeba było długo czekać. - Zaczyna się. W tej chwili Wojsko Polskie liczy 187 tys. żołnierzy. Słowa Tomasza Siemoniaka oznaczają więc zwolnienia w Siłach Zbrojnych RP, likwidację jednostek i zmniejszenie bezpieczeństwa Polski – skomentował na platformie X Mariusz Błaszczak.

Do słów wiceprzewodniczącego PO odniósł się też poseł PiS Radosław Fogiel. - To chyba kpiny. Silne i liczne wojsko to dzisiaj konieczność. Zwiększyliśmy liczebność armii z ok. 95 tys. do ok. 170 tys. A teraz nagle "nie da się"? Oni są uczuleni na wszystko, co wzmacnia polskie bezpieczeństwo...” – napisał Fogiel na platformie X.

Suchej nitki na Siemoniaku nie zostawił też rzecznik PiS Rafał Bochenek. - Kuriozalna zapowiedź w obliczu niespokojnych czasów w jakich żyjemy, uderzająca w nasze fundamenty bezpieczeństwa i ponowny zwrot w polityce wojskowej. Rosja z całą pewnością z zadowoleniem przyjmuje takie działania - ocenił.

- Wojna na Ukrainie, podejrzane działania Białorusi, wojna w Izraelu, a politycy opozycji zapowiadają rewizję kontraktów zbrojeniowych czy zmniejszenie armii, która już teraz liczy ponad 180 tys. żołnierzy - powiedział. Zdaniem rzecznika PiS, takie działanie jest "wielkim zagrożeniem" dla Polski, przed którym jego ugrupowanie przestrzegało, mówiąc o polityce "likwidacji jednostek wojskowych w latach 2007-2015, niszczeniu polskiego przemysłu zbrojeniowego, a de facto potencjału polskiej armii".

Zaczyna się. W tej chwili Wojsko Polskie liczy 187 tys. żołnierzy. Słowa Tomasza Siemoniaka oznaczają więc zwolnienia w Siłach Zbrojnych RP, likwidację jednostek i zmniejszenie bezpieczeństwa Polski. https://t.co/tz3LjZksic— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 20, 2023

Błaszczak, nie kłam. Mówiłem, tak samo jak przed wyborami, o 150 tys. żołnierzy zawodowych, 30 tys. żołnierzy obrony terytorialnej i 20-30 tys. żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej oraz kilkusettysięcznej rezerwie. W żadnym wypadku nie oznacza to zwolnień. Odejdź już… https://t.co/uscOvpTJtn— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 20, 2023