Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 01.09.2023

Zaskakująca propozycja Fogla. W tej sprawie Jarosława Kaczyńskiego miałby zastąpić Mateusz Morawiecki

JP 14:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Radosław Fogiel, pytany dlaczego prezes PiS Jarosław Kaczyński nie chce stanąć do debaty z Donaldem Tuskiem, proponuje inną formułę dyskusji. - My po pierwsze nie mamy obowiązku grać na boisku ustalonym przez Tuska. A może lepsza byłaby debata kandydatów na premierów. Swego czasu Mateusz Morawiecki proponował taką debatę. Donald Tusk się bał, ale jeżeli mamy debatować, to może taka formuła, z udziałem kandydatów na premiera miałaby sens - mówił Radosław Fogiel w "Sednie Sprawy"