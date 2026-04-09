Sensacyjne ustalenia! Nie czworo a sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie!

Jak wiadomo w Sejmie (9 kwietnia) na godzinę 12:30 zaplanowano ślubowanie wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości ma wziąć udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Elementem procedury będzie także poświadczenie notarialne złożonych przez sędziów TK ślubowań.

Możliwe, że po uroczystości w Sejmie sędziowie udadzą się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki ocenił zapowiedź ślubowania jako działanie pozbawione podstawy prawnej, mające „doprowadzić do zlekceważenia obowiązku złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

W oświadczeniu Zbigniewa Boguckiego dotyczącego ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego czytamy: - Nie można bowiem godzić się na sytuację, w której osoba aspirująca do sprawowania urzędu sędziowskiego demonstracyjnie odrzuca wiążący porządek prawny i podejmuje próbę wykreowania własnego - grzmiał Bogucki. Zapowiedział przy tym jednoznacznie, że złożenie ślubowania przed marszałkiem Sejmu będzie "równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego".

Tymczasem nowe światło na ślubowanie sędziów TK rzuca radio ESKA. Jak dowiedział się reporter stacji ma dojść do ślubowanie nie czworga, a sześciorga sędziów.

Wiadomo niewiele, bo sędziowie nie chcą są się wypowiadać na ten temat, a kancelaria sejmu mówi jedynie, że Sejm udziela tylko przestrzeni, by wydarzenie mogło się odbyć w sali kolumnowej. Najważniejsza informacja to ta, że ślubowanie ślubowanie złożą wszyscy sędziowie wybrani w marcu, a więc szóstka, włącznie z sędzią Magdaleną Bentkowską i sędzią Dariuszem Szostkiem, którzy złożyli już przysięgę przed Karolem Nawrockim. Ma to być gest solidarności z pozostałymi sędziami. Dziś nie ma posiedzenia Sejmu, więc jeszcze przy Wiejskiej polityków jest niewielu, a atmosfera przypomina raczej oczekiwanie na wydarzenie o niepewnym przebiegu - podaje reporter radia ESKA.