Kolejne problemy Zbigniewa Ziobry! Chodzi o jego dom w Polsce, nie jest dobrze

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej zdecydował o wpisaniu przymusowej hipoteki na nieruchomościach Zbigniewa Ziobry, w tym na jego domu, w celu zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń finansowych wynikających ze śledztwa.

Zabezpieczenie majątkowe jest bezpośrednio związane ze śledztwem Prokuratury Krajowej dotyczącym domniemanych nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, w którym Zbigniew Ziobro ma status podejrzanego i jest oskarżany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz popełnienie 26 przestępstw.

Po postawieniu mu zarzutów, Zbigniew Ziobro opuścił Polskę i obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, deklarując posiadanie dokumentu uprawniającego do azylu, wydanego na Węgrzech, co komplikuje proces ewentualnej ekstradycji.

Informację o decyzji Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, dotyczącą wpisania przymusowej hipoteki na nieruchomościach Zbigniewa Ziobry, przekazał sędzia Grzegorz Gała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi. Celem tego zabezpieczenia majątkowego jest zagwarantowanie wykonalności potencjalnych przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze finansowym.

- Samo zajęcie rachunku bankowego może okazać się niewystarczające. Zbigniew Ziobro może się obawiać utraty nieruchomości w konsekwencji wydania przeciwko niemu wyroków skazujących - powiedział "Faktowi" mec. Piotr Milik.

Sąd ponownie rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie majątkowe, obejmujące m.in. dom Ziobry w Jeruzalu pod Skierniewicami, po tym jak wcześniejsze próby Prokuratury Krajowej zostały odrzucone z powodu uchybień formalnych. Pierwsze postanowienie prokuratora w tej sprawie, obejmujące obciążenie hipoteką oraz zajęcie środków na koncie, wydano w listopadzie 2025 roku.

Czym jest hipoteka przymusowa?

Mecenas Piotr Milik sprecyzował naturę hipoteki przymusowej.

- Szczególny rodzaj zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości, powstająca bez zgody właściciela i ustanowiona na podstawie postanowienia prokuratora - powiedział "Faktowi".

Zaznacza również, że proces ten nie wymaga zgody właściciela nieruchomości. Dalszym krokiem jest wpis w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości dłużnika, co sprawia, że od tego momentu nieruchomość staje się formalnym zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń.

Śledztwo i zarzuty

Obciążenie nieruchomości Zbigniewa Ziobry hipoteką przymusową ma bezpośredni związek ze śledztwem Prokuratury Krajowej, w którym były minister sprawiedliwości ma status podejrzanego. Śledztwo dotyczy domniemanych nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości.

Prokuratura Krajowa zarzuca Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie zajmowanego stanowiska do popełniania czynów o charakterze przestępczym. W akcie oskarżenia wymieniono 26 przestępstw, w tym wydawanie podwładnym poleceń mających na celu łamanie prawa w celu zapewnienia dotacji wybranym podmiotom, ingerowanie w procesy konkursowe oraz dopuszczanie do przyznawania środków podmiotom nieuprawnionym.

Sytuacja Zbigniewa Ziobry

Obecna sytuacja Zbigniewa Ziobry jest skomplikowana ze względu na jego status i miejsce pobytu. Pod koniec 2025 roku, po tym jak Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a prokuratura postawiła mu zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro opuścił terytorium Polski.

Na początku 2026 roku ujawniono, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech, w okresie rządów premiera Viktora Orbana. 10 maja Ziobro publicznie oświadczył, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Zaprzeczył doniesieniom o ucieczce z kraju, twierdząc, że posługuje się dokumentem uprawniającym go do azylu, wydanym na Węgrzech.

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, potwierdził, że prokuratura dysponuje oficjalnymi informacjami o jego wylocie z Europy 9 maja, z Mediolanu do USA, na podstawie wizy dla "członka zagranicznych mediów" . Wcześniej TV Republika informowała o jego potencjalnej roli jako komentatora politycznego stacji.

- Zbigniew Ziobro może się obawiać utraty nieruchomości w konsekwencji wydania przeciwko niemu wyroków skazujących. Może się to jednak wydarzyć nie wcześniej niż po wydaniu go do Polski w drodze ekstradycji przez władze amerykańskie - zaznaczył Piotr Milik.

W naszej galerii zobaczysz, jak teraz wygląda dom Zbigniewa Ziobry:

18

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać sprowadzony z USA do Polski? Tak, powinien stanąć przed polskim sądem Nie, to sprawa polityczna Tak, ale tylko zgodnie z procedurami ekstradycyjnymi Trudno powiedzieć