W niedzielę 24 maja odbyło się w Krakowie referendum.

W jego wyniku stanowisko prezydenta stracił Aleksander Miszalski.

Sytuację na platformie X oceniła Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Na jej wpis wulgarnie odpowiedziała Anna Maria Żukowska.

Referendum w Krakowie

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego okazało się ważne i rozstrzygające - poinformowała Miejska Komisja ds. Referendum. Większość głosujących była za odwołaniem prezydenta miasta. Wskazano, że aby referendum odwoławcze było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców biorących udział w wyborze danego organu. W tym przypadku minimalna liczba ważnych kart wyjętych z urn (wymagany próg frekwencyjny) wynosiła: 158 555 osób w referendum dotyczącym odwołania Prezydenta Miasta Krakowa. W głosowaniu dotyczącym prezydenta uczestniczyło 176 228 mieszkańców. Zdecydowana większość, bo 171 581 osób, opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego.

W głosowaniu dotyczącym odwołania prezydenta wzięło udział 29,99 proc. osób uprawnionych. Liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest ważne. Ponieważ większość ważnych głosów oddano za odwołaniem, wynik referendum jest rozstrzygający.

Wpis Kolendy-Zaleskiej i reakcja Żukowskiej

W niedzielny wieczór, gdy pojawiły się wstępne informacje, że dojdzie odwołania, głos na platformie X postanowiła zabrać Katarzyna Kolenda-Zaleska. Jako, że Aleksander Miszalski jest szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej, jego odwołanie rzutować może na postrzeganie reprezentowanego przez niego ugrupowania Donalda Tuska. - Ciężka sprawa dla KO po Krakowie - oceniła dziennikarka TVN24.

Na jej wpis zareagowała mocno posłanka Anna Maria Żukowska, pisząc wprost:

Nie ciężka sprawa, tylko w**dol.— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) May 24, 2026

A.M.ŻUKOWSKA: PIENIĄDZE NA SŁUŻBĘ ZDROWIA MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ