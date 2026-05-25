Marian Banaś ma chrapkę na stanowisko prezydenta Krakowa! Już ogłosił kandydaturę

Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa. Referendum w tej sprawie zostało uznane za ważne.

Referendum w sprawie odwołania prezydenta zostało uznane za ważne dzięki frekwencji wynoszącej 29,99% uprawnionych, podczas gdy referendum w sprawie Rady Miasta (z frekwencją 29,97%) zostało uznane za nieważne.

W konsekwencji odwołania prezydenta, Kraków czeka na przyspieszone wybory samorządowe. Już zgłosił się pierwszy kandydat, Marian Banaś.

Miejska Komisja ds. Referendum ogłosiła, że Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa. Zgodnie z informacjami przekazanymi w poniedziałek rano przez Komisję, frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania prezydenta wyniosła 29,99 proc. uprawnionych, natomiast w przypadku odwołania Rady Miasta wynik wynosił 29,97 proc.. Ze względu na niezależne liczenie frekwencji i głosów, jedynie referendum w sprawie odwołania prezydenta zostało uznane za ważne. W konsekwencji, Kraków czeka na przyspieszone wybory samorządowe.

Wcześniejsze dane z sondażu late poll, przeprowadzonego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, Stan360, wskazywały na zdecydowane poparcie mieszkańców dla odwołania zarówno prezydenta, jak i Rady Miasta. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się 97,8 proc. głosujących, natomiast Rada Miasta miała zostać odwołana przez 96,0 proc. uczestników referendum.

Pierwszy kandydat - Marian Banaś

Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników referendum, swoją kandydaturę na prezydenta Krakowa zgłosił Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. W mediach społecznościowych oświadczył, że jest do dyspozycji mieszkańców. W krótkim nagraniu wyjaśnił swoje motywacje.

- Chcę jasno powiedzieć: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków. Nasze miasto zasługuje na spokój, kompetencje i dobrego gospodarza, który słucha mieszkańców - oznajmił.

Przyczyny referendum

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego było efektem narastającego niezadowolenia części społeczności Krakowa, w tym polityków PiS oraz Konfederacji. Inicjatywa referendalna szybko zyskała szerokie poparcie, czego dowodem jest zebranie 134 tysięcy podpisów pod wnioskiem.

Główne zarzuty dotyczyły wprowadzenia Strefy Czystego Transportu, podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej oraz rozszerzenia strefy płatnego parkowania na weekendy. Krytycy prezydenta zarzucali mu także m.in. nieodpowiedzialną politykę finansową, która miała doprowadzić do znaczącego wzrostu zadłużenia miasta, kumoterstwo, niewypełnienie kluczowych obietnic wyborczych oraz sprawowanie urzędu w sposób uznany za niegodny, negatywnie wpływający na wizerunek Krakowa.

Wystartuję w wyborach na prezydenta Krakowa i przedstawię kandydatów do rady miasta. Stolica Małopolski zasługuje na normalność oraz uczciwe zarządzanie bez poleceń partyjnych baronów.— Marian Banaś (@marian_banas) May 24, 2026