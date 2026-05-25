Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta Krakowa! Oficjalne wyniki referendum

Aleksander Miszalski (Koalicja Obywatelska) został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa w wyniku przeprowadzonego w niedzielę (24 maja) referendum. Frekwencja w referendum wyniosła 29,99 proc. przekazała Miejska Komisja ds. Referendum. Natomiast referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa jest nieważne, ponieważ frekwencja wyniosła 29,97 proc. podała Miejska Komisja ds. Referendum.

Jak przekazano na stronie Urzędu Miasta Krakowa: - Miejska Komisja ds. Referendum podała informacje dotyczące frekwencji oraz wyników głosowania w referendum lokalnym, które odbyło się 24 maja. Mieszkańcy Krakowa decydowali w dwóch odrębnych głosowaniach. Ponieważ frekwencja oraz głosy były liczone niezależnie, rozstrzygnięcia przyniosły odmienne skutki dla dalszych losów Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa.

Wskazano, że aby referendum odwoławcze było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców biorących udział w wyborze danego organu. W tym przypadku minimalna liczba ważnych kart wyjętych z urn (wymagany próg frekwencyjny) wynosiła: 158 555 osób w referendum dotyczącym odwołania Prezydenta Miasta Krakowa i 179 792 osób w referendum dotyczącym odwołania Rady Miasta Krakowa.

Oficjalne dane referendum w Krakowie ws. odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego

W głosowaniu dotyczący odwołania prezydneta Miszalskiego wzięło udział 29,99 proc. osób uprawnionych. Liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest ważne. Ponieważ większość ważnych głosów oddano za odwołaniem, wynik referendum jest rozstrzygający. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mandat Prezydenta Miasta Krakowa wygasa z dniem ogłoszenia protokołu komisarza wyborczego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Referendum ws. odwołania Rady Miasta Krakowa nieważne

W sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa w głosowaniu wzięło udział 29,97 proc. osób uprawnionych. Liczba oddanych ważnych kart nie przekroczyła ustawowego progu frekwencyjnego, w związku z czym referendum w tej sprawie jest nieważne.