Ziobro w USA. Polacy ocenili, jak to wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie

W badaniu opinii o bieżących kwestiach politycznych CBOS zapytał, czy obecność ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych wpłynie na polsko-amerykańskie stosunki. Okazało się, że zdaniem 66 proc. badanych nie wpłynie ona na stosunki między krajami, przeciwnego zdania było 17 proc. Również 17 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Co o relacjach USA - Polska w kontekście Ziobry uważają Polacy, a co Polki? Jest badanie

Przekonanie, że pobyt Zbigniewa Ziobry w USA negatywnie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, było wyrażane niemalże tak samo często przez kobiety (17 proc.), jak i mężczyzn (18 proc.). Poza tym takie zdanie najczęstsze było wśród najmłodszych respondentów w wieku 18-24 lata (26 proc.) i z wykształceniem podstawowym (28 proc.). Odmienną opinię - że pobyt Ziobry nie wpłynie na stosunki z USA - wyrażali częściej mężczyźni (71 proc.) niż kobiety (61 proc.). Najczęściej o braku tego wpływu przekonane były osoby z grupy wiekowej 55-64 lata (71 proc.) i z wykształceniem wyższym (72 proc.).

Ekspertka komentuje wyniki sondażu

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) dr Małgorzata Bonikowska w rozmowie z PAP oceniła, że obecność byłego ministra sprawiedliwości w USA nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie, choć - jak mówiła - stanowi ona jeden z wielu elementów, który utrudnia relacje między naszymi państwami. Dr Bonikowska wskazała, że „Polska nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo jest to dla nas zbyt ważny kraj”. - Robimy zresztą wszystko jako państwo, żeby te relacje były jak najlepsze i też jak najbliższe, (...) jeżeli są w nich jakieś napięcia, staramy się je łagodzić, a nie powiększać - dodała.

Dr Bonikowska podkreśliła, że sytuacja, w której ktoś, kto jest ścigany w Polsce, ma schronienie w Stanach Zjednoczonych, jest dużym wyzwaniem nie tylko dla polskiego rządu czy konkretnego ugrupowania, lecz dla całego polskiego państwa. Sondaż zrealizowany został w okresie od 18 do 20 maja 2026 roku.

Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obecnie poseł PiS, jest podejrzany przez prokuraturę, która zarzuca mu m.in. że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

