Miszalski przerwał milczenie po klęsce w referendum. Ma jeden apel do mieszkańców Krakowa

Już wiadomo, że referendum przeprowadzone w Krakowie (w niedzielę 24 maja) dotyczące odwołania prezydenta miasta, Aleksandra Mieszalskiego, jest wiążące. W wyniku przeprowadzonego głosowania prezydent miasta został odwołany.

W poniedziałek (25 maja) rano Miszalski postanowił zabrać głos na temat referendum. Umieścił wpis na portalu X. Już na wstępie zaznaczył, że mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, a on przyjmuje ją z szacunkiem: - Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum - zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo - podkreślił polityk. Jak dodał ostatnie miesiące były dla niego bardzo ważną lekcją:

Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie. Ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Przed naszym miastem są wielkie wyzwania: plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji i jakość życia - napisał.

Przy okazji Aleksander Miszalski podziękował mieszkańcom Krakowa, ale też zwrócił się do nich z ważnym apelem: - Dlatego dziś chcę zaapelować o jedno - żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. Bo niezależnie od politycznych sporów wszyscy gramy do jednej bramki. Dziękuję za ten wspólny czas. I dziękuję za możliwość pracy dla Krakowa.

W Krakowie nie chcą już prezydneta Miszalskiego. Wyniki referendum

Z oficjalnych danych podanych po przeprowadzeniu referendum wynika, że w glosowaniu dotyczący odwołania prezydneta Aleksandra Miszalskiego wzięło udział 29,99 proc. osób uprawnionych. Liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest ważne. Ponieważ większość ważnych głosów oddano za odwołaniem, wynik referendum jest rozstrzygający. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mandat Prezydenta Miasta Krakowa wygasa z dniem ogłoszenia protokołu komisarza wyborczego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję.Przyjmuję ją z szacunkiem.Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum - zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni.Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy… pic.twitter.com/sqiAuS30Pv— Aleksander Miszalski (@Miszalski_) May 25, 2026