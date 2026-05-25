Najnowsza ocena Karola Nawrockiego i Sejmu. Wyniki mówią same za siebie

W maju 2026 roku, według badania CBOS, notowania parlamentu, zwłaszcza Sejmu, nieco spadły w porównaniu do kwietnia.

Sejm otrzymał 33% pozytywnych ocen (spadek o 4 pp) i 49% negatywnych, natomiast Senat uzyskał 37% aprobaty (spadek o 1 pp) i 38% niezadowolenia.

Oceny działalności prezydenta Karola Nawrockiego pozostały stabilne, z 46% pozytywnych i 42% negatywnych opinii, a przewaga pozytywnych wzrosła do 4 punktów procentowych.

Jak podkreśla CBOS, w maju, w porównaniu z badaniem z kwietnia, notowania parlamentu nieco spadły, przy czym zmiana ta dotyczy przede wszystkim Sejmu. Natomiast oceny działalności prezydenta Karola Nawrockiego pozostały prawie na takim samym poziomie, co miesiąc wcześniej - zaznaczono. W maju działalność Sejmu pozytywnie oceniło 33 proc. (spadek o 4 punkty procentowe od kwietnia), a negatywnie – 49 proc. (wzrost o jeden punkt procentowy). 18 proc. nie miało zdania (wzrost o 3 punkty procentowe). Tym samym po spadku z ubiegłego miesiąca ponownie wzrósł odsetek ocen krytycznych, które przeważają nad przychylnymi.

O pracy senatorów z aprobatą wypowiada się 37 proc. ankietowanych (spadek o jeden punkt procentowy), natomiast niezadowolenie wyraża 38 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe). 25 proc. nie miało zdania (spadek o jeden punkt procentowy). Pogorszenie notowań Senatu jest niewielkie i mieści się w granicach błędu statystycznego - zauważył CBOS.

Polacy ocenili działanie Nawrockiego. Prezydent ma powody do radości?

Działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze ocenia 46 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt), a źle – 42 proc. (spadek o 2 punkty procentowe). W porównaniu z ubiegłym miesiącem układ ocen zasadniczo się nie zmienił – podobnie jak w kwietniu opinie na temat działalności głowy państwa pozostają bardzo podzielone, do 4 punktów wzrosła przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi - podkreśla CBOS. 12 proc. nie miało zdania (wzrost o jeden punkt procentowy).

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 7 do 17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób.

Biedrzycka Expressem | 2026 05 25

