Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie. Zaprosiło listownie prezydenta do Sejmu

Marcin Dziurda – jeden z czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego ws. złożenia ślubowania – skierował do prezydenta Karola Nawrockiego pismo, w którym podkreślił, że ma on „obowiązek niezwłocznie rozpocząć pełnienie” swojej służby sędziowskiej. - Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego – czytamy w datowanym na wtorek piśmie sędziego Dziurdy, do którego treści dotarła PAP.

Również wybrany w marcu na sędziego TK Krystian Markiewicz powiedział PAP, że poza Dziurdą analogiczne pisma do prezydenta skierowało pozostałych troje sędziów. A więc on, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska. Dodał, że sędziowie zapraszają prezydenta na tę samą godzinę, czyli 13.30.

PO sytuację został zapytany Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił: - Jeżeli pan prezydent będzie łamał ustawy, no to poniesie określone tego konsekwencje i polityczne, i w opinii publicznej. Myślę, że nie tylko szacunek do prawa, który jest na pierwszym miejscu, do Konstytucji Rzeczy Polskiej, ale przez też myślę szacunek dla tych, którzy go wystawili w tych wyborach, przecież oni uchwalili to prawo.

Dotychczas prezydent Karol Nawrocki przyjął przysięgi od dwojga spośród sześciu sędziów wybranych 13 marca przez Sejm - od Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. Uzasadniając odebranie ślubowania od tylko dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego szef KPRP Zbigniew Bogucki wskazywał, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób „dopełni ustawowy wymóg” 11 osób pełnego składu.

W momencie, gdy Sejm wybierał w marcu sędziów TK, w Trybunale było 9 osób. Z informacji przekazanej przez Boguckiego wynika, że sytuacja pozostałych czterech sędziów TK jest analizowana przez Kancelarię Prezydenta i na razie nie ma w ich sprawie decyzji.