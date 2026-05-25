Służby siłowo weszły do mieszkania mamy prezydenta. Nowy ruch prokuratury

W sobotni wieczór służby przy użyciu siły weszły do mieszkania mamy prezydenta.

Stało się to po anonimowym zgłoszeniu, które okazało się fałszywe.

Teraz prokuratura wkracza do akcji.

Incydent, który wstrząsnął opinią publiczną, miał miejsce w sobotni wieczór. Po godzinie 19 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o pożarze i bezpośrednim zagrożeniu życia w jednym z mieszkań w Gdańsku. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, na miejsce natychmiast wysłano liczne zastępy straży pożarnej, karetki pogotowia oraz patrole policji. Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony mieszkańców, a także obawę o ich życie i zdrowie, podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Ku zaskoczeniu wszystkich, w mieszkaniu nie było ani pożaru, ani osób potrzebujących pomocy. Okazało się, że całe zgłoszenie było fałszywym alarmem, zorganizowanym z nieznanych jeszcze przyczyn.

Jeszcze tego samego wieczoru, w sobotę, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się pilna narada służb, której przewodniczył szef MSWiA, Marcin Kierwiński. Na spotkaniu omawiano szczegóły zdarzenia oraz potencjalne zagrożenia związane z takimi incydentami. Następnego dnia rano, w niedzielę, do akcji wkroczył sam premier Donald Tusk, który zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Cała sytuacja wywołała liczne spekulacje na temat motywów sprawców.

W poniedziałek, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie sobotniego zdarzenia. Rzecznik prokuratury, prok. Mariusz Duszyński, poinformował, że postępowanie dotyczy wywołania fałszywego alarmu oraz bezpodstawnego postawienia służb w stan gotowości. - Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w sobotę nieustalona osoba, za pośrednictwem aplikacji »Alarm 112«, dokonała zgłoszenia z ustalonego numeru telefonu o rzekomo zaistniałym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego w mieszkaniu usytuowanym w budynku wielorodzinnym w Gdańsku - mówił. Kluczowym celem śledczych jest ustalenie tożsamości i ujęcie osoby lub osób odpowiedzialnych za to haniebne zgłoszenie. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że często takie alarmy są generowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Dlatego też, postępowanie w tej sprawie powierzono funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ich zadaniem będzie prześledzenie śladów cyfrowych, które mogą doprowadzić do sprawców.

Za wywołanie fałszywego alarmu, szczególnie takiego, które angażuje tak znaczące siły i środki państwowe, polskie prawo przewiduje surowe kary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawcom tego typu czynów grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Jest to przestępstwo, które traktowane jest bardzo poważnie, ze względu na potencjalne konsekwencje, takie jak niepotrzebne zużycie zasobów ratunkowych, które w tym czasie mogłyby być potrzebne w realnych sytuacjach zagrożenia życia.

