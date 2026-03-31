Prezydent zaprasza sędziów TK na ślubowanie. W tle kontrowersje wokół trybu wyboru

Dwóch z sześciu nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia ślubowania, podczas gdy los pozostałych czterech sędziów jest niepewny. Prezydent zwlekał z przyjęciem ślubowania, co wywołało spekulacje i apele ze strony marszałka Sejmu oraz samych sędziów.

Istnieją rozbieżności między Sejmem a Kancelarią Prezydenta dotyczące trybu wyboru sędziów TK. Marszałek Sejmu uważa sprawę za zamkniętą, natomiast rzecznik prezydenta wyraża wątpliwości co do pośpiechu i braku debaty w procesie wyboru, sugerując potrzebę dokładnego przyjrzenia się sprawie.

Premier Donald Tusk podkreśla, że prezydent nie ma możliwości zablokowania wyboru sędziów, a ich ślubowanie jest kwestią czasu, natomiast prezydent, według jego rzecznika, nie ulega presji i działa odpowiedzialnie, analizując sytuację.

Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, dwoje z sześciu osób wybranych przez Sejm na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia ślubowania. Na razie nie wiadomo, czy pozostali czterej sędziowie również otrzymają zaproszenia. Wybór sześciorga nowych sędziów TK przez Sejm nastąpił 13 marca. Zostali nimi: adwokat dr Magdalena Bentkowska, dr hab. Marcin Dziurda (profesor Uniwersytetu Warszawskiego), sędzia Anna Korwin-Piotrowska (prezes Sądu Okręgowego w Opolu), sędzia Krystian Markiewicz (przewodniczący komisji kodyfikacyjnej przy MS), dr hab. Dariusz Szostek (profesor Uniwersytetu Śląskiego), dr hab. Maciej Taborowski (profesor PAN).

Wątpliwości wokół decyzji prezydenta

Prezydent zwlekał przez dwa tygodnie z przyjęciem ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co wywołało spekulacje, że może chcieć zablokować ich wybór. Kancelaria Prezydenta zwróciła się do marszałka Sejmu o wyjaśnienia dotyczące procedowania wyboru sędziów TK. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, oświadczył, że nie będzie wchodzić w polemikę z KPRP i uważa korespondencję w tej sprawie za zamkniętą. Zaapelował również do prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od sędziów. Wybrani sędziowie również skierowali list do prezydenta z apelem o powiadomienie o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania.

Stanowiska polityków

Premier Donald Tusk stwierdził, że prezydent nie ma możliwości wyboru, ponieważ "to nie jest kwestia kaprysu prezydenta". Podkreślił, że sędziowie "zostali wybrani i są sędziami, tak czy inaczej przysięgę złożą". Wyraził przekonanie, że "prędzej czy później dotrze do prezydenta, że współodpowiedzialność za państwo to nie jest ani partyjna gra, ani jakieś ambicjonalne kaprysy".

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, wyraził wątpliwości dotyczące trybu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że "w czterdzieści osiem godzin nie wybiera się sędziów najważniejszego Trybunału". Zaznaczył, że "jeśli Marszałek Sejmu w poniedziałek w południe ogłasza "konkurs" na sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wyznacza termin do środy, po czym odbywa się bardzo szybkie głosowanie wśród tych kandydatów wskazanych przez przedstawicieli koalicji i nie ma żadnej konstruktywnej debaty, zatem należy się tej sprawie przyjrzeć". Leśkiewicz dodał, że prezydent Karol Nawrocki miał przekazać informację w tej sprawie po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, zapewniając, że "prezydent nie ulega żadnej presji, jest osobą bardzo odpowiedzialną".

Procedura ślubowania

Zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec prezydenta RP ślubowanie o treści: "Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg."

50

