Żurek ściga Kamińskiego w Brukseli! W tle sprawa Kwaśniewskich! Europosłowi PiS grozi 5 lat więzienia!

Piotr Margielewski
2026-03-31 13:47

Prokuratura Krajowa wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosłowi Mariuszowi Kamińskiemu. To pokłosie śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień służbowych w latach 2007–2009, gdy Kamiński pełnił funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa, która od lat budzi ogromne emocje, nabiera tempa. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował oficjalny wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli, co może mieć poważne konsekwencje dla europosła PiS. Jeśli Parlament Europejski przychyli się do prośby polskiej prokuratury, Mariusz Kamiński będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Postawione zarzuty są bardzo poważne i dotyczą m.in. inicjowania nielegalnych czynności operacyjnych oraz tworzenia fałszywych dowodów, co może skutkować karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Waldemar Żurek i Mariusz Kamiński

Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express; Tomasz Jastrzebowski/ Reporter

Prokuratura Krajowa, jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, skierowała do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Mariusza Kamińskiego. Działania te są wynikiem prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, które dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych przez byłego szefa CBA w latach 2007–2009. Chodzi o wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez odpowiedniej podstawy prawnej i faktycznej. - Śledztwo zostało wszczęte w dniu 26 kwietnia 2010 roku na podstawie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez ówczesnego szefa CBA Pawła Wojtunika – podkreślono w komunikacie Prokuratury Krajowej. 

Od tamtej pory zgromadzono obszerny materiał dowodowy, obejmujący dokumentację z przeprowadzanych czynności operacyjnych, dokumenty z postępowań skarbowych i karnych, a także zeznania świadków, w tym funkcjonariuszy CBA i prokuratorów. Zgromadzony materiał „dostatecznie uzasadnił podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw przez byłego szefa CBA, obecnie europosła, Mariusza Kamińskiego”. Pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Jeden z zarzutów dotyczy przekroczenia uprawnień w okresie od czerwca 2007 roku do października 2009 roku. Chodzi o inicjowanie i zatwierdzanie czynności operacyjnych, w tym kontroli operacyjnych, pomimo braku ku temu podstaw faktycznych i prawnych. - Zarzut dotyczy w szczególności polecenia podległym funkcjonariuszom CBA prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych o kryptonimie „Krystyna”, wydawania w trybie niecierpiącym zwłoki zarządzeń o kontroli operacyjnej oraz kierowania do Prokuratora Generalnego wniosków o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej – czytamy w komunikacie prokuratury.

Działania te miały być realizowane w celu „skierowania postępowania karnego przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim (pokrzywdzonym w niniejszym postępowaniu)”. Prokuratura Krajowa wskazała, że zarzut obejmuje łącznie 32 wnioski lub zarządzenia dotyczące kontroli operacyjnej. W 20 przypadkach kontrola została przeprowadzona, w 11 Prokurator Generalny odmówił zgody, a w jednym przypadku, mimo zgody, kontrola nie została zarządzona z przyczyn formalnych.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze skupiały się głównie na Marii J. i jej rodzinie, która nie pełniła żadnej funkcji publicznej, ale była znajomą Jolanty Kwaśniewskiej i właścicielką domu w Kazimierzu Dolnym. CBA, kierowane przez Kamińskiego, przyjęło tezę, że prawdziwymi właścicielami domu byli państwo Kwaśniewscy, choć „teza ta nigdy nie została w żadnym stopniu uprawdopodobniona”. Maria J. była przedmiotem 20 z 32 wniosków lub zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej. Mimo braku dowodów, kierowano kolejne wnioski. Łącznie Kamiński złożył 15 wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli wobec Marii J. oraz wydał 5 zarządzeń w trybie niecierpiącym zwłoki.

Prokuratura Krajowa informuje, że czyny te są kwalifikowane kumulatywnie z art. 231 § 1 k.k. w zbiegu z art. 235 k.k. i są zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków oraz działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Natomiast przestępstwo z art. 235 k.k. polega na kierowaniu przeciwko określonej osobie ścigania o przestępstwo poprzez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi.

