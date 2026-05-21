- Izraelski minister Itamar Ben Gwir otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski, ogłoszony przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
- Decyzja ta jest bezpośrednią reakcją na nagranie, w którym Ben Gwir szydził z zatrzymanych polskich aktywistów Global Sumud Flotilla.
- Minister Kierwiński podkreślił, że Polska nie zgadza się na poniżanie swoich obywateli i zawsze będzie reagować na takie zachowania.
- Incydent, podczas którego izraelski minister machał flagą i krzyczał do klęczących aktywistów, spotkał się z potępieniem również ze strony MSZ wielu innych państw.
Stanowcza decyzja rządu Donalda Tuska: Zakaz wjazdu dla Itamara Ben Gwira
W czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował o nałożeniu pięcioletniego zakazu wjazdu do Polski na ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela. To efekt ścisłej współpracy z resortem spraw zagranicznych, na którego czele stoi Radosław Sikorski. Jak podkreślił szef MSWiA, decyzja jest już formalnie wdrożona.
– Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Niezależnie kim jest ten, kto dopuszcza się takiego zachowania. Na wniosek MSZ i ministra Radosława Sikorskiego (...) Itamar Ben Gwir już formalnie z zakazem wjazdu do Polski – przekazał minister Marcin Kierwiński w komunikacie wideo.
Minister Kierwiński dodał, że wraz z ministrem Sikorskim podpisał już wszystkie niezbędne dokumenty, a odpowiednie wpisy zostały wprowadzone do polskich systemów granicznych. Oznacza to, że izraelski polityk nie przekroczy granicy naszego kraju.
Kontrowersyjne nagranie. Co było powodem nałożenia sankcji?
Decyzja polskiego rządu nie wzięła się znikąd. Jest bezpośrednią odpowiedzią na zachowanie izraelskiego polityka, które zostało uwiecznione na filmie i opublikowane w mediach społecznościowych. To właśnie ten materiał stał się podstawą do podjęcia tak stanowczych kroków.
Na nagraniu widać Itamara Ben Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów z Global Sumud Flotilla, wśród których byli Polacy. Na filmie widać kilkadziesiąt osób klęczących na ziemi pod nadzorem służb. W tym czasie Ben Gwir, machając izraelską flagą, krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".
Zachowanie izraelskiego ministra wywołało oburzenie nie tylko w Warszawie. Jego postępowanie spotkało się z jednoznaczną, negatywną oceną na arenie międzynarodowej. Słowa potępienia popłynęły z wielu europejskich stolic.