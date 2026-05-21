Radosław Sikorski się wściekł! Wzywa przedstawiciela Izraela! "Stanowczo potępia"!

Izraelski minister szokuje

Według doniesień organizatorów, w poniedziałek izraelskie siły zbrojne przechwyciły kilkanaście statków z humanitarnej flotylli Sumud, która płynęła do Gazy. Wśród pasażerów było troje Polaków. Później rzecznik polskiego oddziału Flotylli Sumud potwierdził aresztowanie całej polskiej delegacji przez władze Izraela, dodając, że statek z aktywistami został ostrzelany. Minister bezpieczeństwa Izraela, Itamar Ben-Gewir, udostępnił wideo, na którym szydzi z uwięzionych aktywistów flotylli. Film przedstawia dziesiątki klęczących osób, podczas gdy Ben-Gewir, z rozbawieniem, wymachuje izraelską flagą, krzycząc w języku hebrajskim: "Witamy w Izraelu, tu my sprawujemy rządy!".

Inne ujęcie pokazuje aktywistów na pokładzie statku, słuchających izraelskiego hymnu puszczanego z głośników. W dalszej części nagrania Ben-Gewir wchodzi w słowną potyczkę z mężczyzną, powtarzając znane hasło: "Naród żydowski żyje".

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרורWelcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Sikorski reaguje

Na sprawę szybko zareagował szef polskiego MSZ, który potępił działania władz Izraela. - Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu - napisał Radosław Sikorski. Wicepremier wskazał również, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. - To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności - dodał.

- Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem. Nasi konsulowie, działając wspólnie ze służbami konsularnymi państw, których przedstawiciele również byli na pokładach przechwyconych przez siły izraelskie łodzi, są na miejscu. Oczekujemy jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi - zakończył.

Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele. Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu…— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 21, 2026

