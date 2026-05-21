Śmiszek odpowiada Bosakowi: „Zatrzymał się na etapie skansenu”

Krzysztof Bosak zapowiedział projekt ustawy zakazujący adopcji dzieci przez osoby w związkach jednopłciowych, uzasadniając to ich ochroną.

Krzysztof Śmiszek ostro ripostuje, nazywając to "głupim biciem piany" i zarzucając Bosakowi "zatrzymanie się na etapie skansenu".

Krzysztof Bosak zapowiedział w Sejmie projekt ustawy, który ma wprowadzić zakaz adopcji dzieci przez osoby pozostające w formalnych i nieformalnych związkach jednopłciowych. Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji przekonuje, że obecne przepisy wymagają jednoznacznego doprecyzowania. Jak napisał Bosak, „mało kto wie, że obecnie w polskim prawie nie ma takiego zakazu”. Polityk dodał też, że „do tej pory nie był potrzebny, bo sprawa była oczywista”, ale dziś „oczywista już nie jest”.

Składamy w Sejmie projekt ustawy o zakazie adopcji homoseksualnych.Mało kto wie, że obecnie w polskim prawie nie ma takiego zakazu. Do tej pory nie był potrzebny, bo sprawa była oczywista. Teraz już oczywista nie jest. Rząd Donalda Tuska wbrew Konstytucji rejestruje zagraniczne… pic.twitter.com/LjQcaUYFMM— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 20, 2026

Projekt ma obejmować m.in. osoby pozostające według prawa obcego w małżeństwie z osobą tej samej płci, osoby będące w innym zarejestrowanym związku jednopłciowym oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Przepisy miałyby dotyczyć także przysposobienia wspólnego oraz przysposobienia dziecka małżonka.

Do sprawy w rozmowie z „Super Expressem” odniósł się Krzysztof Śmiszek. Europoseł Lewicy nie gryzł się w język i bardzo ostro ocenił zarówno sam projekt, jak i polityczną strategię Konfederacji.

— To głupie, niepotrzebne bicie piany, które i tak nie ma żadnego najmniejszego sensu. Dzisiaj Bosak źle odczytuje, cała Konfederacja źle odczytuje nastroje społeczne, ponieważ tego typu projekt ustawy mógł podniecać jeszcze kogoś 20 lat temu, wtedy kiedy był w Młodzieży Wszechpolskiej u boku Romana Giertycha — powiedział Krzysztof Śmiszek w rozmowie z „Super Expressem”.

Polityk Lewicy przekonuje, że Konfederacja próbuje wracać do sporów sprzed lat, choć nastroje społeczne — jego zdaniem — zmieniły się w ostatnich dekadach. Śmiszek przyznaje, że temat adopcji dzieci przez pary jednopłciowe nadal budzi w Polsce emocje, ale uważa, że poparcie dla takich rozwiązań jest dziś wyższe niż kiedyś.

— Dzisiaj być może nie ma większości społeczeństwa, jeśli chodzi o poparcie możliwości adopcji dzieci, natomiast ten odsetek znacznie wzrósł od kilkudziesięciu lat, więc Bosak zatrzymał się już nie tylko w epoce wtedy, kiedy biegał w krótkich spodenkach w Młodzieży Wszechpolskiej, ale tak naprawdę zatrzymał się na etapie skansenu i może niech tam zostanie — dodał europoseł Lewicy.

