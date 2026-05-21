Status wojsk USA w Polsce wyjaśniony. Znamy kulisy rozmów na linii Warszawa–Waszyngton

Niepokój wzbudziły medialne doniesienia o rzekomym anulowaniu rotacji wojsk USA, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość ich obecności w Polsce.

Pałac Prezydencki stanowczo uspokaja, podkreślając stały kontakt z administracją USA i dementując potrzebę pilnych interwencji dyplomatycznych.

Pentagon oficjalnie wyjaśnia, że przybycie amerykańskich żołnierzy zostało jedynie opóźnione, a nie odwołane, rozwiewając kluczowe wątpliwości.

Sprawdź, co to oznacza dla bezpieczeństwa Polski i jakie zapewnienia płyną z Waszyngtonu, aby zrozumieć pełen obraz sytuacji.

„Nie było takiej potrzeby”. Pałac Prezydencki wyjaśnia ws. rozmów z Trumpem

Spekulacje dotyczące konieczności pilnej interwencji dyplomatycznej na najwyższym szczeblu uciął przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego, Rafał Leśkiewicz. W rozmowie na antenie TVN24, zapytany o to, czy prezydent Karol Nawrocki próbował wyjaśnić sprawę rzekomego anulowania planów rozmieszczenia 4 tysięcy żołnierzy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, odpowiedział stanowczo.

„Nie było takiej potrzeby, bo pan prezydent rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem 3 maja. My jesteśmy na bieżąco w kontakcie z administracją amerykańską” – stwierdził Leśkiewicz.

Dodał również, że nie wszystkie działania dyplomatyczne są komunikowane publicznie, podkreślając, że „dyplomacja lubi ciszę i efekty”. Ta wypowiedź ma na celu uspokojenie opinii publicznej i pokazanie, że relacje polsko-amerykańskie opierają się na stałym, roboczym kontakcie, a nie jedynie na doraźnych interwencjach w obliczu medialnych doniesień.

Dyplomatyczna ofensywa w Waszyngtonie. Polska delegacja umacnia sojusz

Niezależnie od zapewnień o regularnym dialogu prezydentów, polskie władze podjęły konkretne kroki w celu wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. W poniedziałek do Waszyngtonu udała się polska delegacja, w skład której wchodził m.in. wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Głównym celem wizyty było umocnienie sojuszu polsko-amerykańskiego oraz odbycie serii spotkań z przedstawicielami Departamentu Wojny oraz amerykańskimi kongresmenami. Działania te miały charakter prewencyjny i miały na celu potwierdzenie strategicznego partnerstwa obu krajów w obliczu niepokojących informacji, które pojawiły się w przestrzeni medialnej.

Kluczowe zapewnienia z Pentagonu

Równolegle do działań delegacji, kluczową rozmowę telefoniczną przeprowadził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki. Jego rozmówcą był wiceszef Pentagonu ds. politycznych, Elbridge Colby. Jak poinformowało BBN, dyskusja przyniosła konkretne i uspokajające rezultaty.

Szef BBN ocenił rozmowę jako „dobrą, otwartą i partnerską”. Co najważniejsze, uzyskał zapewnienie, że Stany Zjednoczone traktują Polskę jako „wzorowego sojusznika”. Zgodnie z komunikatem, Elbridge Colby podkreślił, że Polska może liczyć na utrzymanie silnego zaangażowania wojskowego USA na swoim terytorium. To jednoznaczny sygnał, że strategiczne decyzje dotyczące bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO pozostają niezmienne.

Opóźnienie, nie anulowanie. Pentagon prostuje doniesienia

Źródłem całego zamieszania były doniesienia medialne, które informowały o nagłym odwołaniu przez Pentagon przyjazdu 2. pancernej brygadowej grupy bojowej (ABCT) z Teksasu. Miała ona przybyć do Polski na dziewięciomiesięczną rotację w ramach wzmacniania obecności wojskowej.

Dopiero we wtorek rzecznik Pentagonu, Sean Parnell, oficjalnie sprostował te informacje. Jak przekazał, rotacja wojsk do Polski została „opóźniona, a nie odwołana”. To kluczowa różnica, która zmienia całkowicie obraz sytuacji. Choć opóźnienie może wynikać z różnych przyczyn logistycznych lub operacyjnych, nie jest ono równoznaczne z redukcją zaangażowania militarnego USA w Polsce.

Warto jednak odnotować szerszy kontekst. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika, całkowita liczba brygad wojsk USA w Europie ma ulec zmniejszeniu z czterech do trzech. Oznacza to powrót do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Decyzja ta ma charakter globalny i nie jest wymierzona bezpośrednio w bezpieczeństwo Polski, jednak będzie z pewnością przedmiotem dalszych analiz strategicznych.

Przyszłość wojsk USA w Polsce. Co dalej z bezpieczeństwem?

Podsumowując, ostatnie dni przyniosły serię dynamicznych wydarzeń i komunikatów, które ostatecznie potwierdzają stabilność polsko-amerykańskiego sojuszu obronnego. Zarówno Pałac Prezydencki, jak i przedstawiciele rządu oraz BBN, poprzez serię rozmów i wizyt, uzyskali potwierdzenie, że obecność wojsk USA w Polsce jest niezagrożona. Kluczowe jest rozróżnienie między opóźnieniem rotacji a jej anulowaniem. Stały kontakt na linii prezydentów Nawrocki-Trump oraz zapewnienia z Pentagonu świadczą o tym, że fundamenty współpracy pozostają silne, a bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest traktowane priorytetowo przez administrację amerykańską.

