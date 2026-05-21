Syn Jacka Kurskiego pozwie Donalda Tuska?! Chodzi o głośną aferę

Jacek Kurski uważa, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych jest dużym problemem dla rządu Donalda Tuska, ponieważ USA, jako "największa demokracja świata", nadają większą wiarygodność ewentualnemu procesowi sądowemu niż Węgry.

Były prezes TVP twierdzi, że Zbigniew Ziobro nie ucieka przed sądem, lecz "ucieka do uczciwego sądu" w USA, gdzie liczy na to, że w ramach postępowania ekstradycyjnego będzie mógł dowieść swojej niewinności.

Jacek Kurski zarzuca Donaldowi Tuskowi prowadzenie "listy zemsty" wobec swoich przeciwników politycznych (Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry, Jacka Kurskiego), stosując wobec nich "egzekucje zastępcze" poprzez absurdalne oskarżenia, ponieważ nie znaleziono na nich bezpośrednich zarzutów.

Od wielu dni nie cichną komentarze na temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, który opuścił Węgry po zmianie władzy. Zdaniem Jacka Kurskiego, taki obrót spraw jest bardzo niekorzystny dla polskiego rządu.

- To jest kłopot dla Tuska, dlatego że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średni kraj Unii Europejskiej o demokratycznych standardach [...] to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. [...] Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z Sierżanta Garcii i Żurka. Ale się śmieję właśnie dlatego, że odgrażali się, że bagażnikiem go tutaj przywiozą, jak tylko Magyar dojdzie do władzy. Magyar doszedł do władzy i [...] jednak pozwolił wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, [...] w Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd Polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe - powiedział były prezes TVP.

Kurski o "Liscie zemsty Tuska"

Kolejne pytanie dotyczyło syna Jacka Kurskiego i tego, czy jego proces może zakończyć się dla rządu równie niekorzystnie, jak ten Zbigniewa Ziobro. Jacek Kurski odpowiedział bez wahania i nie gryzł się przy tym w język.

- Mam nadzieję, że tak. Kiedyś powiedziałem, że lista Cyby pokryła się z listą Tuska. To jest, niestety, prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę i Jacka Kurskiego. To jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabić, zabijając zastępczo z egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego w związku z czym wysunięto absurdalne oskarżenie w sprawie Dwóch Wież w wyniku czego doszło do przesłuchania śp. Barbary Skrzypek i została zabita- podsumował.

Pozew dla Tuska

Jacek Kurski odniósł się także do sprawy swojego syna, który usłyszał zarzuty wielokrotnego gwałtu na nieletniej.

- W dniu 24 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział II Karny skazał pewnego człowieka o końcówce o inicjałach W. B. na w procesie karnym wytoczonym przez mojego syna: "Uznaję oskarżonego W. B. za winnego tego, że w dniu 16 października tam za pomocą aplikacji oskarżył mojego syna i określił go imieniem gwałciciela". To jest wyrok niezależnego sądu. [...] Każdy, kto uzna i powie przedwcześnie, że mój syn jest winny, czy jest gwałcicielem zostanie w trybie w trybie karnym oraz w trybie cywilnym oskarżony o zadośćuczynienie przez mojego syna. W dniu dzisiejszym pan mecenas Bartłomiej Lewandowski zrobi to w stosunku do Donalda Tuska, który na konferencji prasowej dwa tygodnie temu, próbując odrzucić od siebie oskarżenia o tuszowanie pedofilii na masową skalę w Kłodzku [...] Ten że sam Tusk, który sugerował, że cokolwiek z tym ma wspólnego mój syn zostanie w dniu dzisiejszym pozwany przez w imieniu mojego syna przez pana mecenasa Bartosza Lewandowskiego, o czym ogłosił on na na Twitterze - zapowiedział.

