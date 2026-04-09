Z samego rana szef kancelarii Nawrockiego wydał oświadczenie. Te słowa wywołają wojnę!

Piotr Margielewski
2026-04-09 9:34

Mocne polityczne otwarcie czwartku (9 kwietnia 2026 roku) zawdzięczamy szefowi Kancelarii Prezydenta RP. Na jej oficjalnej stronie pojawiło się oświadczenie Zbigniewa Boguckiego dotyczące ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ci zaprosili Karola Nawrockiego na swoje ślubowanie do Sejmu. - Nie można bowiem godzić się na sytuację, w której osoba aspirująca do sprawowania urzędu sędziowskiego demonstracyjnie odrzuca wiążący porządek prawny i podejmuje próbę wykreowania własnego - grzmiał Bogucki. Zapowiedział przy tym jednoznacznie, że złożenie ślubowania przed marszałkiem Sejmu będzie "równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego"!

Zbigniew Bogucki

Autor: Marek Kudelski/Super Express
Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć w czwartek ślubowanie w Sejmie. W uroczystości udział weźmie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i byli prezesi TK, natomiast, jak deklarował szef KPRP Zbigniew Bogucki,  na pewno nie odbędzie się ono "wobec prezydenta Karola Nawrockiego". W czwartkowym oficjalnym oświadczeniu zaznaczył on, że decyzja o organizacji uroczystości bez porozumienia z prezydentem stanowi "zlekceważenie obowiązku". Dodał także, że sędziowie, którzy złożyli ślubowanie przed Karolem Nawrockim, nie podjęli obowiązków, choć w jego ocenie powinni to zrobić.

Jak napisał, działa "w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wyrażonej na piśmie zapowiedzi pani Anny Korwin–Piotrowskiej, pana Krystiana Markiewicza, pana Macieja Taborowskiego i pana Marcina Dziurdy, podjęcia działań pozbawionych podstawy prawnej, mających w istocie doprowadzić do zlekceważenia obowiązku złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie".

Bogucki przytoczył serię przepisów i wcześniejszych orzeczeń TK, które, jak argumentował, potwierdzają bezprawność decyzji nowowybranych sędziów, a także działania koalicji rządzącej, która przez długi czas nie dokonywała wyboru. - Zasady te zostały naruszone przez większość sejmową w sposób całkowicie zamierzony, poprzez niedokonywanie - w najbardziej skrajnych przypadkach przez ponad rok i trzy miesiące - wyboru osób na funkcje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co miało na celu paraliżowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego i było intencjonalnym niszczeniem tego konstytucyjnego organu - czytamy.

Podkreślił przy tym, że ślubowanie "nie może zostać zastąpione jednostronnym oświadczeniem osoby wybranej, choćby złożonym publicznie", a taka próba stanowi naruszenie Konstytucji. - Działanie polegające na świadomym i ostentacyjnym obejściu ustawowego trybu złożenia ślubowania godziłoby nie tylko w ustawowo określony tryb postępowania, lecz również w podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej - dodał.

Bogucki zaznaczył w oświadczeniu, że złożenie ślubowania w Sejmie, a nie wobec prezydenta RP, stanowi "świadome i jawne naruszenie prawa", które musiałoby być brane pod uwagę w ocenie, czy dana osoba powinna sprawować funkcję sędziego TK. Jak ocenił bezpardonowo: 

- Nie można bowiem godzić się na sytuację, w której osoba aspirująca do sprawowania urzędu sędziowskiego demonstracyjnie odrzuca wiążący porządek prawny i podejmuje próbę wykreowania własnego, pozbawionego podstawy ustawowej trybu objęcia urzędu

Polityka SE Google News

Szef Kancelarii Prezydenta stwierdził na koniec, że "tego rodzaju ostentacyjne i świadome działania sprzeczne z ustawą powinny być traktowane jako odmowa złożenia ślubowania", która jest "równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego".

Całe oświadczenie TUTAJ

BOGUCKI KPI Z ŻURKA: DZIECINADA, POLITYCZNY INFANTYLIZM! | PORANNY RING
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
ŚLUBOWANIE
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
ZBIGNIEW BOGUCKI