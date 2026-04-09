Wielkie zmiany w polskich szkołach! Będzie kolejny obowiązkowy przedmiot i zakaz teledonów. Szefowa MEN Barbara Nowacka ogłosiła z samego rana

Paulina Jaworska
2026-04-09 7:45

Szefowa MEN, Barbara Nowacka ogłosiła, że edukacja zdrowotna w nowym roku szkolnym 2026/2027 będzie przedmiotem obowiązkowym, jednak bez obowiązkowej części dotyczącej życia seksualnego. Zmiany wejdą do szkół już od 1 września.

Edukacja zdrowotna od 1 września jako przedmiot obowiązkowy. Jest jednak jedno "ale"

Stojąca na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka ogłosiła w czwartek (9 kwietnia), że już od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2026 roku przedmiot edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz przez dwa lata w szkole ponadpodstawowej. Zaznaczyła także, że nieobowiązkowa będzie cześć dotycząca wiedzy seksualnej. Szefowa MEN ogłosiła na antenie TVN24, że przedmiot edukacja zdrowotna będzie składała się z dwóch elementów: -  Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest i nieobowiązkowego przedmiotu, prawdopodobnie około jednej dziesiątej całości przedmiotu, dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym - przekazała minister Nowacka.

Wyjaśniła także, że o uczestnictwie dziecka w drugiej części przedmiotu decydować będą rodzice lub - w przypadku realizowania przedmiotu w trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej - pełnoletni uczniowie.

Nowacka doprecyzowała, że obowiązkowa będzie edukacja zdrowotna z wszystkimi niezbędnymi komponentami dotyczącymi higieny, ruchu, zdrowia psychicznego, odżywiania. Przekazała także, że jest to zgodne z postulatami środowisk medycznych. -  Natomiast też respektując pewne konstytucyjne uwarunkowania i presję części środowisk, że oto chcą móc zdecydować, czy dzieci się dowiadują o zdrowiu seksualnym z fachowego źródła, czyli od nauczyciela, czy wolą zostawić dzieci swojej wiedzy lub internetowi, ta jedna lub dwie godziny w roku - w zależności jak nam przygotują eksperci program - będą do decyzji rodziców - wytłumaczyła minister edukacji. 

Przedmiot edukacja zdrowotna w szkołach

Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam.

Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach od nowego roku szkolnego

To jednak nie jedyne zmiany, które czekają uczniów już po wakacjach. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego ma zacząć obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć i przerw. 

