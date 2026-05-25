Morawiecki i inni nie kryją zadowolenia po porażce Miszalskiego. Jedno hasło niesie się po sieci

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-05-25 9:53

Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej, został decyzją mieszkańców miasta odwołany z urzędu. W niedzielę (24 maja) odbyło się referendum w tej sprawie, które jest wiążące. Sytuacja w Krakowie ucieszyła polityków obecnej opozycji. Zadowolenia z porażki Miszalskiego nie kryje choćby Mateusz Morawiecki. Hasło podawane przez polityków PiS i nie tylko: - Dziś Kraków, jutro - cała Polska. Walczmy - niesie się po sieci.

Morawiecki i inni nie kryją zadowolenia po porażce Miszalskiego. Jedno hasło niesie się po sieci

i

Autor: Art Service

Jeszcze zanim pojawiły się oficjalne wyniki referendum w Krakowie, część polityków z przeciwnej niż KO strony politycznej barykady, zaczęła gratulować mieszkańcom Krakowa decyzji o odwołaniu prezydenta. Wśród takich osób pojawił się Mateusz Morawiecki. Były premier wprost napisał w mediach społecznościowych:

Krakowianie zagłosowali dziś przeciwko marnej władzy Władzy, która zamiast rozwiązywać ich problemy bawiła się na Tik Toku, a na baczność stawała wyłącznie przed mocodawcami z zewnątrz. Władzy, która na krakowskim rynku stworzyła otwartą manufakturę bismarckowskiej kiełbasy z pełnym przekonaniem, że ujdzie jej to na sucho. Władzy, która w obliczu gospodarczego zwrotu nie zrobiła nic aby otworzyć przed młodymi krakowianami nowe ścieżki kariery w miejscu tych, które zamknął technologiczny przewrót - ocenił.

Przeczytaj także:
Miszalski przerwał milczenie po klęsce w referendum. Ma jeden apel do mieszkańc…

Po czym nawiązał do sytuacji w całej Polsce: - Te same problemy na skalę 45 razy większą ma dziś ze swoją władzą Polska. (...) Mieszkańcy Krakowa pokazali, że czerwona kartka w polityce należy się nie tylko za czyste zło, ale też za przeciętność w dobie wielkich wyzwań, które przed nami stoją. Dziś Kraków, jutro - cała Polska. Walczmy - podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

W podobnym tonie wypowiedziała się posłanka PiS, Dominika Chorosińska: - To już oficjalne! Aleksander Miszalski został odwołany w referendum przez mieszkańców Krakowa. To potężny cios dla Koalicji Obywatelskiej i kolejny sygnał, że Polacy mają dość polityki Tuska.

Także w czasie poniedziałkowej (25 maja) konferencji prasowej zorganizowanej w Krakowie głos na temat wyniku referendum zabrał Przemysław Czarnek. Zdaniem kandydata PiS na premiera to, co wydarzyło się w mieśćcie, to "początek wielkiej fali": 

To z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego, ale to się zakończy odejściem Tuska, bo rządy Tuska i jego koalicji 13 grudnia są tak samo postrzegane przez Polaków w całej Polsce, jak rządy Tuska krakowskiego, czyli pana Miszalskiego tutaj, w Krakowie. Z drugiej strony jest to porażka osobistego pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciele i najbliższego współpracownika i mówił, że bez żadnego problemu, z pełnym zaufaniem powierzyłby swojemu przyjacielowi panu Miszalskiego właśnie losy Krakowa - powiedział polityk. 

Jednak nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości z zadowoleniem przyjęli wynik krakowskiego referendum. - Dzisiaj Miszalski, za rok Tusk! - napisał w sieci Sławomir Mentzen. 

CZYTAJ: Marian Banaś ma chrapkę na stanowisko prezydenta Krakowa! Już ogłosił kandydaturę

PROF. PŁUDOWSKI: Karol Nawrocki ma dobre relacje z USA gdy jest sukces, a kiedy porażka to wina rządu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALEKSANDER MISZALSKI