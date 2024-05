Rekonstrukcja rządu Tuska. Znamy nowych ministrów!

O tym, że dojdzie do rekonstrukcji rządu, wiadomo było od kilkunastu dni. Oficjalnie potwierdził to Donald Tusk, który zapowiedział, że do korekt w rządzie dojdzie 10 maja. Wszystko ma związek ze startem czterech ministrów do Parlamentu Europejskiego: Borysa Budki, Krzysztofa Hetmana, Bartłomieja Sienkiewicza oraz Marcina Kierwińskiego. Premier ma przyjąć ich rezygnację kilka minut po godzinie 9, a potem przedstawi nazwiska nowych szefów resortów. Uroczyste zaprzysiężenie ministrów ma się odbyć w poniedziałek, 13 maja w Pałacu Prezydenckim. Dziś nie byłoby to możliwe ze względu na inne obowiązki prezydenta Andrzeja Dudy. Kto zatem zostanie nowymi ministrami w rządzie Donalda Tuska? Dużo mówiło się o tym, że nowym szefem ministerstwa spraw zagranicznych i administracji może zostać Tomasz Siemoniak. Szczegóły poznamy jednak dopiero po godzinie 9, kiedy nowe nazwiska zaprezentuje Donald Tusk. Na Se.pl zbierzemy najważniejsze opinie, komentarze oraz przeprowadzimy transmisję na żywo z rekonstrukcji rządu. Bądźcie z nami.

