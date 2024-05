Marcin Kierwiński, szef MSWiA, jest "jedynką" w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu warszawskim. Kilka dni temu w Radiu Zet polityk zapowiadał, że wkrótce w związku z tym złoży dymisję. - My zdecydowaliśmy w gronie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, że musimy pokazać jak ważne to są wybory. (...) Pierwsza sprawa – podkreślenia tego jak ważne są te wybory i też wykorzystania tego doświadczenia jeżeli chodzi o walkę, o bezpieczeństwo Polski na arenie międzynarodowej i tutaj w Unii Europejskiej - stwierdził. Wówczas dodawał, że to jego indywidualna decyzja i ma także swoje osobiste powody, ale nie chciałby o nich mówić. W piątek, 10 maja 2024 roku, Kierwiński zrobił to, co wcześniej zapowiedział. W programie "Jeden na jeden" w TVN poinformował, że złożył dymisję na ręce premiera Donalda Tuska. To pokłosie rekonstrukcji rządu, której ogłoszenie Tusk zapowiedział właśnie na ten sam dzień - 10 maja. - Zdecydowaliśmy, że te listy mają być najsilniejsze z możliwych – powiedział o wyborach do Parlamentu Europejskiego, podczas wywiadu w Radiu Zet. - To była wielka przygoda i wielki zaszczyt pracować w tym rządzie. To jest fantastyczne ministerstwo, w którym teraz pracują fantastyczni ludzie. Udało się wiele zrobić - zaznaczył. Dodał, że jest z tego bardzo dumny.

Marcin Kierwiński złożył dymisję na ręce Donalda Tuska. Pokłosie rekonstrukcji rządu

Marcin Kierwiński był dopytywany w mediach, czyim pomysłem jest startowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pojawiało się w tym temacie sporo plotek i spekulacji. Były już szef MSWiA stwierdził, że to "wspólnie wypracowana decyzja" pomiędzy nim a premierem Donaldem Tuskiem.

- 10 ma być rekonstrukcja rządu, tak zapowiadał pan premier (…) wtedy będzie moja dymisja - powiedział Kierwiński.

Donald Tusk miał niedawno krótką przerwę, którą wymusiła choroba. Teraz stwierdził, że "rusza ostro do roboty". - 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników - napisał premier w mediach społecznościowych. Szczegóły dotyczące rekonstrukcji mają paść w ciągu dnia.

