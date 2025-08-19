Rozmowa "koalicji chętnych". Uczestniczył w niej Donald Tusk. Teraz komentuje

Premier Donald Tusk bierze udział w rozmowach tzw. koalicji chętnych. O tym, że szef rzędzie uczestniczył w dyskusjach powiadomił rzecznik rządu: - Dziś Premier Donald Tusk o godz. 12.00 weźmie udział w spotkaniu Koalicji Chętnych, a o godz. 13.00 w spotkaniu w formacie Rady Europejskiej napisał Adam Szłapka.

Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowało, że oba spotkania będą dotyczyć omówienia wyników poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie. Wcześniej wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w TVN24, że we wtorek ok. godz. 13 w gronie europejskim zostaną omówione efekty rozmów w Białym Domu i że w tym formacie weźmie udział szef polskiego rządu.

Donald Tusk zabrał głos i po spotkaniu "koalicji chętnych" napisał w sieci: - Przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce. Wszyscy potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Dobre wprowadzenie do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej.

***

Z powodu uczestnictwa premiera w tych ważnych rozmowach posiedzenie rządu prowadzi we wtorek (19 sierpnia) wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który zastępuje szefa rządu.

Już na samym początku posiedzenia rządu wicepremier, szef MON wyjaśnił: - Premier Donald Tusk reprezentuje obecnie nasz kraj w rozmowach "koalicji chętnych", gdzie Polska odgrywa kluczową rolę, dotyczącą wsparcia i zabezpieczenia infrastrukturalnego [...]. Dynamika przyspieszyła, te ostatnie godziny i dni pokazują, w jak ważnym momencie jesteśmy dla świata.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rząd jest bardzo aktywy jeśli chodzi o politykę międzynarodową:

- Dzielimy się swoimi zadaniami. My na posiedzeniu Rady Ministrów, a premier na "koalicji chętnych", a chwilę później na nieformalnej telekonferencji z liderami Rady Europejskiej. Te dwa spotkania będą kluczowe po wczorajszych wydarzeniach w Waszyngtonie.

„Koalicja chętnych” została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa. Koalicja ustala m.in. wspólne stanowisko w sprawach dotyczący Ukrainy.