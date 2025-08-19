PILNE wieści ws. "koalicji chętnych". Spotkanie z reprezentantem Polski już dziś!

2025-08-19 10:10

Rzecznik rządu, Adam Szłapka, przekazał, że już we wtorek (19 sierpnia) odbędzie się spotkanie tzw. koalicji chętnych. - Dziś Premier o godz. 12.00 weźmie udział w spotkaniu Koalicji Chętnych, a o godz. 13.00 w spotkaniu w formacie Rady Europejskiej - napisał w mediach społecznościowych.

Autor: PAP/Leszek Szymański Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie

Polski premier weźmie udział w rozmowach tzw. koalicji chętnych. Taką informację przekazał rzecznik rządu: - Dziś Premier Donald Tusk o godz. 12.00 weźmie udział w spotkaniu Koalicji Chętnych, a o godz. 13.00 w spotkaniu w formacie Rady Europejskiej - napisał Adam Szłapka.

Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowało, że oba spotkania będą dotyczyć omówienia wyników poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie. Wcześniej wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w TVN24, że we wtorek ok. godz. 13 w gronie europejskim zostaną omówione efekty rozmów w Białym Domu i że w tym formacie weźmie udział szef polskiego rządu.

Rozmowy w Waszyngtonie bez Polski

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi, wśród których nie było przedstawiciela polskich władz.

Po rozmowach z Europejczykami Trump zadzwonił do przywódcy Rosji Władimira Putina i rozpoczął aranżowanie spotkania Zełenski-Putin, po którym ma nastąpić kolejne, trójstronne, z jego udziałem. Prezydent USA wyraził też gotowość do udzielenia pomocy Europejczykom w zagwarantowaniu pokoju. Prezydent Zełenski zaznaczył, że przeprowadził też z Trumpem długą rozmowę o ukraińskim terytorium, a strona amerykańska przygotowała na spotkanie mapę Ukrainy, przedstawiającą aktualną sytuację na froncie. Zełenski oznajmił, że kwestia terytorium pozostanie sprawą między nim a Putinem i powinna zostać omówiona podczas dwustronnej rozmowy z przywódcą Rosji.

Czym jest "koalicja chętnych"?

„Koalicja chętnych” została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii  w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa. Koalicja ustala m.in. wspólne stanowisko w sprawach dotyczący Ukrainy. 

