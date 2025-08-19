Zełenski zabrał głos po rozmowach z Trumpem. "Jesteśmy pewni, że wojna się zakończy"

Prezydent Ukrainy zagrał głos tuż po rozmowach w Białym Domu

Wołodymyr Zełenski ocenił, że było to dotychczas jego najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Jesteśmy pewni, że wojna się zakończy. Jest to dla nas bardzo ważne, by to nie była przerwa w walkach, tylko prawdziwy pokój, który można ochronić gwarancjami bezpieczeństwa naszych partnerów - powiedział.

Zaznaczył, że jednym z tematów poniedziałkowych rozmów z Trumpem i grupą europejskich liderów były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju. - To kluczowa kwestia na początku drogi ku zakończeniu wojny - dodał. Zaznaczył, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że jest polityczna wola w tej sprawie. - Uważam, że to duży krok naprzód - ocenił.

Zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dol. ze środków europejskich. Zełenski komentuje

Przywódcę zapytano też o publikację dziennika „Financial Times”, który napisał w poniedziałek, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dol. ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu pokoju z Rosją. Zełenski zapowiedział, że w ciągu dziesięciu dni powinny pojawić się szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa od partnerów dla Ukrainy.

W Białym Domu rozmawiano również o powrocie do kraju wywiezionych przez Rosję ukraińskich dzieci oraz o wymianie jeńców - wojskowych, cywilnych i więźniów politycznych - w formacie wszyscy na wszystkich. Trump ma w tym wesprzeć Zełenskiego. Co warto wspomnieć, już na samym początku rozmowy w Gabinecie Owalnym, ukraiński prezydent wręczył Trumpowi list od swojej żony do pierwszej damy USA. Miała to być niejako odpowiedź na list, który Melania Trump wystosowała do Władimira Putina właśnie w sprawie ukraińskich dzieci.

O czym Trump rozmawiał z Zełenskim?

Prezydent Ukrainy przekazał, że przeprowadził też z Trumpem długą rozmowę na temat ukraińskich terytoriów. Co istotne strona amerykańska przygotowała na to spotkanie mapę Ukrainy przedstawiającą aktualną sytuację na froncie, Biały Dom opublikował nawet zdjęcia polityków stojących przy mapie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił, że kwestia terytorium pozostanie sprawą między nim a Putinem. Ukraiński prezydent przekazał również, że Trump zadzwonił w poniedziałek do Putina podczas wizyty grupy przywódców w Białym Domu. Strona rosyjska zaproponowała na początek przeprowadzenie spotkania dwustronnego - między Rosją i Ukrainą. Następnie miałoby zostać zorganizowane spotkanie trójstronne - już z udziałem USA.

- Jesteśmy gotowi do wszelkich formatów na poziomie liderów (...) Potwierdziłem, że jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I później liczymy na trójstronne spotkanie - oświadczył Zełenski. Dodał, że nie ustalono dat potencjalnych spotkań i opowiedział się za tym, by odbyły się bez żadnych warunków wstępnych.

Zdecydowanie to spotkanie Trumpa z Zełenskim różniło się od poprzedniego, z lutego tego roku. Wówczas między politykami doszło do ostrej wymiany zdań, a wręcz do awantury. Nie doszło wtedy do porozumienia, a sama rozmowa miała bardzo burzliwy charakter, tym razem było zupełnie inaczej.