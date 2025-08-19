Jest reakcja Rosji na rozmowę telefoniczną Trumpa z Putinem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2025-08-19 6:14

Wiadomo, że po spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z europejskimi liderami, przywódca USA zadzwonił do prezydenta Rosji i rozmawiał z Władimirem Putinem. Doradca rosyjskiego prezydenta, Jurij Uszakow, poinformował, że rozmowa była "otwarta" i "bardzo konstruktywna".

Donald Trump

i

Autor: Photo/ Associated Press Donald Trump
  • Prezydent Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem po rozmowach z liderami europejskimi i ukraińskim prezydentem Zełenskim.
  • Donald Trump poinformował Putina o omówionych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i zaoferował pomoc w zapewnieniu pokoju.
  • Co ustalono podczas tej 40-minutowej rozmowy i czy spotkanie Trump-Zełenski-Putin dojdzie do skutku?

W poniedziałek (18 sierpnia) odbyło się spotkanie w Białym Domu, w którym uczestniczyli prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Odbyły się także rozmowy w szerszym gronie. Prezydent Donald Trump ogłosił po rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi, że aranżuje spotkanie Zełenskiego z Putinem w sprawie zakończenia wojny. Wyraził także gotowość do udzielenia pomocy Europejczykom w zagwarantowaniu pokoju. Trump przekazał, że w czasie spotkania omówione zostały gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez państwa europejskie przy koordynacji USA.

Telefoniczna rozmowa Trumpa z Putinem. O czym dyskutowali?

Uszakow przekazał, że Donald Trump poinformował Władimira Putina o rozmowach z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich przywódców. Trump i Putin mieli wyrazić poparcie dla bezpośrednich rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy. Omówiono możliwość podniesienia rangi ukraińskiej i rosyjskiej delegacji na negocjacje. Nie sprecyzowano, czy podczas rozmowy podjęto temat trójstronnego spotkania - z udziałem Trumpa, Zełenskiego i Putina, o którym wspominał prezydent USA. Rozmówcy zgodzili się co do tego, że pozostaną w bliskim kontakcie w sprawie wojny w Ukrainie i innych kwestiach.

Władimir Putin miał też podziękować Trumpowi za gościnność i zorganizowanie szczytu, który odbył się w miniony piątek na Alasce. Podziękował też za poczyniony podczas rozmów postęp - przekazał Reuters, powołując się na rosyjskie media. Według rosyjskich agencji rozmowa trwała ok. 40 minut. Wcześniej amerykański portal Axios, z powołaniem na dwa źródła, podał, że Trump przerwał na pewien czas spotkanie w Białym Domu z europejskimi przywódcami i zadzwonił do Putina, tę informacje podawały także inne amerykańskie media.

PROF. GROCHMALSKI OSTRZEGA: ZASADA "ZIEMIA ZA POKÓJ" GWARANTUJE NOWĄ WOJNĘ! | Poranny Ring 7:50
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
WOŁODYMYR ZEŁENSKI
USA