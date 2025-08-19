Jest reakcja Rosji na rozmowę telefoniczną Trumpa z Putinem

Prezydent Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem po rozmowach z liderami europejskimi i ukraińskim prezydentem Zełenskim.

Donald Trump poinformował Putina o omówionych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i zaoferował pomoc w zapewnieniu pokoju.

Co ustalono podczas tej 40-minutowej rozmowy i czy spotkanie Trump-Zełenski-Putin dojdzie do skutku?

W poniedziałek (18 sierpnia) odbyło się spotkanie w Białym Domu, w którym uczestniczyli prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Odbyły się także rozmowy w szerszym gronie. Prezydent Donald Trump ogłosił po rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi, że aranżuje spotkanie Zełenskiego z Putinem w sprawie zakończenia wojny. Wyraził także gotowość do udzielenia pomocy Europejczykom w zagwarantowaniu pokoju. Trump przekazał, że w czasie spotkania omówione zostały gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez państwa europejskie przy koordynacji USA.

Telefoniczna rozmowa Trumpa z Putinem. O czym dyskutowali?

Uszakow przekazał, że Donald Trump poinformował Władimira Putina o rozmowach z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich przywódców. Trump i Putin mieli wyrazić poparcie dla bezpośrednich rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy. Omówiono możliwość podniesienia rangi ukraińskiej i rosyjskiej delegacji na negocjacje. Nie sprecyzowano, czy podczas rozmowy podjęto temat trójstronnego spotkania - z udziałem Trumpa, Zełenskiego i Putina, o którym wspominał prezydent USA. Rozmówcy zgodzili się co do tego, że pozostaną w bliskim kontakcie w sprawie wojny w Ukrainie i innych kwestiach.

Władimir Putin miał też podziękować Trumpowi za gościnność i zorganizowanie szczytu, który odbył się w miniony piątek na Alasce. Podziękował też za poczyniony podczas rozmów postęp - przekazał Reuters, powołując się na rosyjskie media. Według rosyjskich agencji rozmowa trwała ok. 40 minut. Wcześniej amerykański portal Axios, z powołaniem na dwa źródła, podał, że Trump przerwał na pewien czas spotkanie w Białym Domu z europejskimi przywódcami i zadzwonił do Putina, tę informacje podawały także inne amerykańskie media.