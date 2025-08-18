Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu

Ukraiński prezydent wręczył Trumpowi list od swojej żony, Ołeny, przeznaczony dla Melanii.

Gestem nawiązał do wcześniejszej wymiany listów między Melanią Trump a Władimirem Putinem.

Tajemniczy list Ołeny Zełenskiej do Melanii Trump. Przekazał go sam Zełenski

W poniedziałek doszło do interesującego zdarzenia podczas wizyty prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem, Zełenski wręczył mu białą kopertę, zaznaczając, że nie jest ona przeznaczona dla niego. Jak się okazało, koperta zawierała list od Ołeny Zełenskiej, żony ukraińskiego prezydenta, skierowany do Melanii Trump, pierwszej damy USA.

„To nie dla Ciebie” – zażartował Zełenski, podając kopertę Trumpowi. Tym gestem nawiązał sytuacji, w której Melania Trump przekazała list Władimirowi Putinowi za pośrednictwem swojego męża. W liście tym apelowała o ochronę dzieci i tworzenie świata pełnego godności.

Treść listu Ołeny Zełenskiej pozostaje tajemnicą

Treść listu od Ołeny Zełenskiej do Melanii Trump nie została ujawniona. Można jedynie spekulować, że mogła dotyczyć kwestii humanitarnych, oraz związanych z ukraińskimi dziećmi nielegalnie uprowadzonymi przez Rosję - czego z kolei dotyczył list Melanii Trump do Władimira Putina.

Rząd Ukrainy szacuje, że Rosja deportowała i/lub przymusowo przesiedliła ok. 20 tys. ukraińskich dzieci. W Rosji porwane dzieci poddawane są rusyfikacji, zabrania się im mówienia po ukraińsku oraz indoktrynuje treściami propagandowymi. Z kolei starsze dzieci trafiają na szkolenia wojskowe.

Przymusowe wysiedlenia z okupowanych terenów Ukrainy były jednym z przyczyn wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 r. nakazu aresztowania Putina

