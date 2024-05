Jest nowy minister MSWiA. To on zastąpi Kierwińskiego. Co wiemy o Tomaszu Siemoniaku?

Premier Donald Tusk już kilka tygodni temu zapowiedział zmiany w rządzie. Rekonstrukcja, jak wtedy przekazał, jest potrzebna i nieunikniona, ponieważ w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje kilku ministrów. To szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz oraz Marcin Kierwiński, czyli szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ogłoszenie zmian w rządzie zostało przez premiera Tuska zapowiedziane na piątek 10 maja, na godz. 9:12. To w czasie konferencji prasowej premier Donald Tusk ogłosił kto wchodzi do rządu. W piątek rano minister Marcin Kierwiński sam przyznał, że złożył rezygnację ze stanowiska. W programie "Jeden na jeden" w TVN poinformował, że złożył dymisję na ręce premiera Donalda Tuska. Zapytany o to, kto może zostać jego następcą przyznał: - Jeżeli będzie to Tomasz Siemoniak, to to jest bardzo dobry wybór. Tomek Siemoniak to doświadczona osoba, pracował w tym resorcie, dziś nadzoruje służby. Był wicepremierem, ministrem obrony narodowej - ocenił.

Nowy minister spraw wewnętrznych i administracji to Tomasz Siemoniak. Co o nim wiemy?

Tomasz Siemoniak urodził się 2 lipca 1967 roku w Wałbrzychu. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu i Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 90. działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym i Unii Wolności. 26 listopada 2007 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2 sierpnia 2011 roku został powołany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na ministra obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska. Funkcję tę pełnił do 16 listopada 2015 roku i tym samym był najdłużej urzędującym po 1989 roku ministrem obrony narodowej. Dodatkowo 22 września 2014 roku w rządzie Ewy Kopacz objął urząd wicepremiera.

W 2015 roku wystartował w wyborach parlamentarnych z okręgu wałbrzyskiego. Otrzymując 30 786 głosów, uzyskał mandat posła na Sejm VIII kadencji. Do 2023 kontynuował pracę w Sejmie RP, by w wyborach zostać wybranym na kolejną kadencję. Żonaty, ma córkę i syna, czytamy w jego biografii na stronie platforma.org.