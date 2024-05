Premier Donald Tusk dokonał zmian w rządzie. Rekonstrukcja gabinetu Tuska związana jest z tym, że czterech ministrów jest kandydatami w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tusk sam przyznał, że pierwsze miesiące ich pracy to były miesiące "rozbijania murów", a teraz czas na "porządkowanie". Krzysztof Hetman był ministrem rozwoju i technologii, ale to już przeszłość. W wyborach europejskich Hetman kandyduje jako człowiek Trzeciej Drogi w okręgu obejmującym Wielkopolskę. Teraz jego miejsce zajęła nowa osoba.

Nowym ministrem rozwoju i technologii został: Krzysztof Paszyk. Jest to znany polityk, który obecnie jest posłem, a do tego jest on przewodniczącym klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga. Paszyk jest prawnikiem, wiceprezesem ZW PSL w Wielkopolsce. Uroczyste zaprzysiężenie ministrów ma się odbyć w poniedziałek, 13 maja w Pałacu Prezydenckim.