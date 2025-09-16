Rakieta spadła na dom w Wyrykach?! Karol Nawrocki żąda wyjaśnień

- BBN domaga się od rządu niezwłocznych wyjaśnień w sprawie incydentu w Wyrykach, gdzie na dom spadły szczątki "niezidentyfikowanego obiektu latającego". Prezydent Karol Nawrocki podkreśla potrzebę transparentności i rzetelnych informacji.
- Według doniesień "Rzeczpospolitej", na dom w Wyrykach spadła rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM z polskiego myśliwca F-16, która uległa awarii podczas próby zestrzelenia drona.
- Ani Prezydent, ani BBN nie zostali poinformowani o zdarzeniu, a sprawa nie była omawiana na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
- MON odmówił komentarza w sprawie doniesień, ale zadeklarował wsparcie dla poszkodowanych właścicieli domu w Wyrykach, w tym pomoc w usuwaniu zniszczeń i rekompensatę strat.
BBN w swoim komunikacie jasno zaznaczyło: "W nawiązaniu do doniesień "Rzeczpospolitej", informujemy, że Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki". Biuro podkreśliło, że to w gestii rządu leży wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi i instytucji do jak najszybszego rozwiązania tej sprawy.
- Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone – czytamy w komunikacie.
Dodatkowo, prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że ani on, ani BBN nie byli informowani o tym zdarzeniu. Sprawa nie została również przedstawiona ani wyjaśniona na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego, co budzi pytania o przepływ informacji w strukturach państwowych.
Incydent w Wyrykach
W nocy z 9 na 10 sierpnia, podczas ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W odpowiedzi na te naruszenia poderwano myśliwce, a niektóre obiekty zostały zestrzelone. Część z nich rozbiła się w różnych miejscach Polski.
Największe echo wywołała sytuacja w Wyrykach na Lubelszczyźnie, gdzie szczątki "niezidentyfikowanego obiektu latającego" spadły na dom. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Początkowo spekulowano, że na budynek spadł dron. Jednak według informacji "Rzeczpospolitej", uzyskanych od najważniejszych struktur państwa zajmujących się bezpieczeństwem, na dom spadła rakieta z polskiego myśliwca F-16. Rakieta miała zostać użyta do zestrzelenia bezzałogowca.
- To była rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM z naszego F-16, która w trakcie lotu miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała - mówił rozmówca "Rz".
Podkreślono, że rakieta nie wybuchła dzięki zadziałaniu zabezpieczeń zapalnika.
Reakcja Ministerstwa Obrony Narodowej
Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), zapytany o tę sprawę przez PAP, odmówił komentarza na temat doniesień. Zapewnił jednak, że resort wojskowy wesprze poszkodowanych właścicieli uszkodzonego domu. MON już teraz pomaga w usuwaniu zniszczeń, a następnie wynagrodzi im straty na zasadach stosowanych w przypadku szkód spowodowanych przez ćwiczenia wojskowe lub działalność lotnictwa.
