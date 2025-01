Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Polityk przerwał milczenie!

Policjanci ze Skierniewic po godz. 8 po raz drugi próbowali dostać się do domu Zbigniewa Ziobry, żeby go zatrzymać i doprowadzić do Sejmu na posiedzenie komisji ds. Pegasusa. Kilkakrotnie dzwonili do domu b. ministra sprawiedliwości. Nikt nie odebrał domofonu.