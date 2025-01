Polityczna hucpa na sejmowej komisji śledczej. W ruch poszły naleśniki

Janusz Palikot trafił do szpitala! Zamieścił niepokojący wpis

Nagła konferencja komisji ds. Pegasusa. Ujawnili, co teraz z Ziobrą

Poseł PiS spiął się ze znanym dziennikarzem. Doszło do próby wyrwania telefonu!

Naleśnikowe docinki prezesa PiS

Przypomnijmy: 15 marca 2024 r. przed komisja ds. Pegasusa zeznawał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk nie chciał odpowiadać na pytania, zasłaniając się niejawnością informacji. Kiedy pytania zadawał mu poseł KO Witold Zembaczyński, lider PiS wdał się z nim w krótką wymianę złośliwości, po czym pozwolił sobie na osobistą wycieczkę. – Jeżeli ktoś jest w stanie zrujnować nawet naleśnikarnię, to naprawdę... - wypalił Kaczyński. O chodzi mu chodziło? Sprawa sięga roku 2019 r., gdy ówczesny poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski zarzucił Zembaczyńskiemu, że doprowadził niegdyś do bankructwa naleśnikarni, której był właścicielem. Zembaczyński wygrał z nim proces w trybie wyborczym, ponieważ ten biznes gastronomiczny dobrze funkcjonował, ale został sprzedany. Od tamtej pory „ziobryści” wypominają posłowi KO jego przeszłość jako przedsiębiorcy.

Komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie? Ekspert: Ziobro ma obowiązek stawić się na przesłuchanie

Ziobro pozuje z talerzem i współpracownikami

31 stycznia 2025 r. Zbigniew Ziobro miał być, zgodnie z decyzją sądu, doprowadzony przez policję na przesłuchanie przez komisję ds. Pegasusa, ale były minister sprawiedliwości nie był od rana obecny w żadnym z dwóch miejsca zamieszkania. Odnalazł się zaś w telewizji Republika. Policjanci doprowadzili Ziobrę spod telewizji do Sejmu, lecz członkowie komisji zdążyli zakończyć obrady. Zanim to zrobili, podjęli decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry, gdyż ten po raz kolejny nie chciał stawić się na zeznania. Nieco później komisja zorganizowała konferencję prasową, którą próbowali zakłócić współpracownicy Ziobry. W ruch poszły też przygotowane na tę okoliczność naleśniki.

Poseł PiS Michał Wójcik zamieścił w X zdjęcie, na którym widać Ziobrę w towarzystwie partyjnych kolegów. Widać na nim, że były minister trzyma talerz z naleśnikami. – „Tuż po nielegalnej komisji śledczej” – tak zdjęcie skomentował Wójcik w X. Z kolei na nagraniu, zamieszczonym przez posła PiS Dariusza Mateckiemu widzimy jak współpracownicy Ziobro próbuję zakłócić konferencję komisji śledczej. Poseł PiS Sebastian Łukaszewicz podchodzi w pewnym momencie do podium i stawia na nim talerz z naleśnikiem. W reakcji na tę prowokację, poseł Witold Zembaczyński podszedł do talarze i nadepnął stopą na naleśnika.

Kwestia najważniejsza - dlaczego Magdalena Sroka celowo nakazała Straży Marszałkowskiej wstrzymanie wejścia na Komisję przez @ZiobroPL? Żeby mogli uciec? Żeby minister nie mógł zeznawać? „Komisja” nam nie odpowiedziała, @RepublikaTV @rutkem nie pozwolili zadać pytań. Mają już… pic.twitter.com/VAgvifKpY9— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) January 31, 2025

Ziobro: Tusk zgniecionym naleśnikiem

Na tym nie skończył się wątek naleśnikowy. Przed opuszczeniem Sejmy Zbigniew Ziobro wygłosił krótką mowę. - Premier Donald Tusk znowu okazał się być miękiszonem i "zgniecionym naleśnikiem" - stwierdził były minister sprawiedliwości przed salą sejmową, w której miał zostać przesłuchany przez komisję śledczą ds. Pegasusa.

Zatrzymanie Zbigniewa Ziobry - barykada w siedzibie Republiki | Szort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.