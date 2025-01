Zbigniew Ziobro miał zostać przesłuchany przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa w piątek 31 stycznia. Początek posiedzenia był zaplanowany na 10:30. Z samego rana policjanci zawitali pod miejsca zamieszkania byłego ministra sprawiedliwości, ale tam go nie zastano. Przed godziną 10 Ziobro pojawił się nieoczekiwanie w TV Republika, i to stamtąd funkcjonariusze zabrali go do Sejmu. W tym czasie poseł PiS Dariusz Matecki telefonem nagrywał m.in. oczekiwanie mediów na doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości przed oblicze członków komisji. To wówczas doszło do jego spięcia z przedstawicielem "Gazety Wyborczej".

- Panie Czuchnowski, pan się pyta posła jak do Sejmu wszedł? A jak Pan tu wszedł? - zaczepił dziennikarza. - Bandziorze, złodzieju, hejterze (…), ty nie jesteś dla mnie posłem, jesteś zwyczajnym złodziejem - odpowiadał, zbliżając się do Mateckiego. To wówczas padło pytanie "jak tam Roman?", które wyraźnie rozgniewało przedstawiciela prasy, który próbował wytrącić telefon z ręki parlamentarzysty. - Jesteś wariatem, człowieku, jesteś totalnie wariatem - zareagował Matecki.

Polityk zażądał interwencji Straży Marszałkowskiej i domagał się wyprowadzenia dziennikarza. Jeden z funkcjonariuszy podkreślił, że nie widział całego zajścia, a kilka minut później przekazał, jak poseł może złożyć skargę (poseł już zapowiedział na platformie X, że planuje powiadomić prokuraturę w tej sprawie). Czuchnowski w obecności strażnika tłumaczył, że wyrwał telefon Mateckiego, bo ten kierował kamerę bezpośrednio na niego. Całe zajście trwało kilka minut, a jego epicentrum wyglądało następująco:

W przyszłym tygodniu do sądu trafi prywatny akt oskarżenia przeciwko Czuchnowskiemu i zawiadomienie do prokuratury. To jest zachowanie akredytowanego dziennikarza na terenie Sejmu wobec posła opozycji. Dopiero co wpłynęło kilka tysięcy złotych od Gazety Wyborczej za poprzedni… pic.twitter.com/DHqVOFxyhq— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) January 31, 2025

