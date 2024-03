Patryk Jaki mówi o zdrowiu Zbigniewa Ziobry. Bardzo, ale to bardzo niepokojące słowa

Zbigniew Ziobro cały czas trzyma się z dala od polityki, nie komentuje także swojego stanu. Najwięcej informacji o tym, co się dzieje z byłym Prokuratorem Generalnym pochodzi od jego współpracowników z Suwerennej Polski. - Wszelkie insynuacje na temat choroby Zbigniewa Ziobry są bezczelne i pozbawione jakiegokolwiek szacunku do drugiego człowieka. Zbigniew Ziobro choruje na jeden z najcięższych nowotworów – mówił w rozmowie z nami poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik. - Pan minister Ziobro walczy o powrót do zdrowia. Jest to trudna walka. Od czasu do czasu korespondujemy, rozmawiamy. Ale wiadomo, że on ma teraz zalecenie, by jak najmniej ze światem zewnętrznym się kontaktować – mówił z kolei w Radiu ZET Sebastian Kaleta.

Tymczasem we wtorek 6 marca gościem w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" był Patryk Jaki. Na koniec wywiadu prowadzący rozmowę Jacek Gądek zapytał o stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Szefowie komisji śledczych planują wezwać byłego ministra sprawiedliwości na przesłuchanie ws. wyborów kopertowych i inwigilacji Pegasusem. Na razie jest to jednak niemożliwe. U polityka wykryto bowiem nowotwór przełyku.

Choć odpowiedź Jakiego zdradzała, że sytuacja jest bardzo poważna, to nie zabrakło w niej optymizmu i wiary w pomyślne zakończenie. Jak stwierdził europoseł:

- Ma drugą chemioterapię i walczy. To jest tego typu nowotwór, gdzie rokowania są słabe, ale wiem, że Zbigniew Ziobro z tego wyjdzie, bo III RP tak go przećwiczyła, że on z tego wyjdzie. Wróci i będzie walczył!

