Poruszające wyznanie Zbigniewa Ziobry! Ujawnił to najbliższemu posłowi

Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro od wielu tygodni nie był widziany publicznie. Polityk zmaga się z zaawansowaną chorobą nowotworową. W momencie, kiedy zdiagnozowano u niego raka, miał on już przerzuty. Polityk jest już po trzeciej chemioterapii, a teraz przed nim bardzo poważna operacja. W rozmowie z "Super Expressem" poseł Michał Wójcik, który jest w stałym kontakcie z byłym ministrem sprawiedliwości, przekonuje o bardzo poważnym stanie Zbigniewa Ziobry i odnosi się do ostatnich spekulacji, co do jego stanu zdrowia. Przypomina jednocześnie, że rak przełyku, na który zachorował jego szef to bardzo ciężka choroba i w tej sytuacji należy zachować powagę. – Wszelkie insynuacje na temat choroby Zbigniewa Ziobry są bezczelne i pozbawione jakiegokolwiek szacunku do drugiego człowieka. Zbigniew Ziobro choruje na jeden z najcięższych nowotworów – mówi nam Michał Wójcik. – Rokowania są trudne, wystarczy wejść do internetu i zobaczyć z jak ciężką chorobą walczy. To walka o życie i całą energię koncentruje na tym, żeby tę walkę wygrać! – dodaje poseł.

Tak Zbigniew Ziobro przemawiał w Sejmie w listopadzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Michał Wójcik przytacza dokładnie to, co usłyszał od Zbigniewa Ziobry. Jak się okazuje, mimo choroby, lider Suwerennej Polski nie traci nadziei i zadeklarował, że chciałby powrócić do polityki. – Zbigniew Ziobro chce wrócić do polityki i rozliczyć zarówno Tuska, jak i Bodnara za ich ostatnie działania – zaznacza w rozmowie z nami wiceprezes, poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik. – Co do komisji śledczych, to wiem, że Zbigniew Ziobro sam chce być przesłuchiwany, żeby odkłamać manipulacje naszych oponentów, ale będzie to możliwe dopiero za kilka miesięcy – oznajmia bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Ziobrę na świadka powołała komisja śledcza ds. Pegasusa. Michał Wójcik przekonuje, że Zbigniew Ziobro sam go o to prosił, żeby „być przesłuchiwanym" – To my składaliśmy wniosek o to, żeby Zbigniew Ziobro był przesłuchiwany, ale w tej chwili to nie jest możliwe, gdyż przed nim poważna operacja – podsumowuje w rozmowie z nami Michał Wójcik.

W galerii poniżej zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro: