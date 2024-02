Współpracownik rozmawiał ze Zbigniewem Ziobrą. Nie ma dobrych wieści

Agenci CBA weszli do ważnej agencji! Chodzi o aferę wizową. Rzecznik komentuje

Zbigniew Ziobro po raz ostatni był w Sejmie w grudniu 2023 roku, po czym nagle zniknął z przestrzeni publicznej. Okazało się, że polityk usłyszał wstrząsającą diagnozę – choruje na raka. To sprawiło, że były minister sprawiedliwości wycofał się na jakiś czas z życia publicznego, całkowicie poświęcając się walce z nowotworem. Z wypowiedzi jego współpracowników wynika, że przechodzi przez intensywne i wyczerpujące leczenie, w tym dwie chemioterapie. On sam zaś nie wypowiada się na ten ani na żaden inny temat.

W rozmowie z Radiem Zet kolega Zbigniewa Ziobry, który przejął jego obowiązki w partii na czas nieobecności, opowiedział, czego dowiedział się z rozmowy z politykiem. Zaczęło się od pytania, czy będzie możliwe, by przesłuchać byłego ministra w sprawie Pegasusa.

- Zbigniew Ziobro ma drugą chemioterapię, walczy o życie, jest w bardzo trudnej sytuacji. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Minister regularnie przesyła zwolnienia lekarskie do marszałka Sejmu, a jak trzeba to prześle także do komisji śledczej – stwierdził Patryk Jaki.

Europoseł surowo ocenił działania członków sejmowej komisji do spraw wykorzystywania oprogramowania Pegasus. - Jeśli chcą zachowywać się jak barbarzyńcy, to najbardziej świadczy o nich – oświadczył.

Wyznał, że miał możliwość porozmawiać ze Zbigniewem Ziobrą. Niestety, nie miał do przekazania dobrych wieści. - Rozmawiałam z ministrem jakiś czas temu. Nie widziałem się z nim od czasu, gdy poszedł do szpitala. Pan minister walczy, jest twardy, ale sytuacja jest ciężka – powiedział Patryk Jaki.

Polityk Suwerennej Polski powiedział także, że wszelkie insynuacje, jakoby chodziło o ustawkę a nie faktyczną chorobę dowodzą, że chodzi o zemstę, a nie dojście do prawdy. Stwierdził także, że w szpitalach przesłuchiwano w czasach stalinowskich, a Zbigniew Ziobro może zostać przesłuchany, gdy będzie zdrowy.

Bogdan Rymanowski przypomniał także wypowiedź posła Napieralskiego, który stwierdził, że nie wpłynęło żadne oświadczenie lekarskie w sprawie stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki zapewnił, że wszelkie tego typu wypowiedzi są zabezpieczane, by później ich autorzy zostali rozliczeni. - Ziobro przedstawi dokumenty komisji śledczej. Pan marszałek Zgorzelski mówił, że regularnie takie zwolnienia do niego trafiają – oznajmił.

