Dramat Zbigniewa Ziobry! „Najbliższe tygodnie będą bardzo ważne”

Były szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro cierpi na nowotwór przełyku. Polityk jest już po trzeciej chemioterapii, a teraz przed nim bardzo poważna operacja. Poseł Suwerennej Polski Sebatian Kaleta zdradza w rozmowie z „Radiem Zet”, że jego szef Zbigniew Ziobro nie pokazuje się publicznie dlatego, że ma takie zalecenie od lekarzy. – Pan minister Ziobro walczy o powrót do zdrowia. Jest to trudna walka. Od czasu do czasu korespondujemy, rozmawiamy. Ale wiadomo, że on ma teraz zalecenie, by jak najmniej ze światem zewnętrznym się kontaktować – powiedział Kaleta i podkreślił, że najważniejsze będą najbliższe tygodnie. – Te najbliższe tygodnie będą też w jego walce bardzo ważne. Wszyscy trzymamy za niego kciuki – stwierdził.

Witold Zembaczyński, członek komisji śledczej ds. Pegasusa twierdził w jednym z wywiadów, że docierają do niego informacje, że Zbigniew Ziobro przebywa za granicą i miewa się całkiem nieźle. – To, co niektórzy politycy aktualnie robią wokół zdrowia Zbigniewa Ziobro jest nikczemne – komentował te słowa Kaleta i podkreślił, że Ziobro odbywa leczenie w Polsce.

– To jest nieprawda. Ze wszystkich informacji, które mam, którymi się wymienialiśmy – również jako można powiedzieć bliscy współpracownicy pana ministra – wynika, że jest w Polsce cały czas – stwierdził poseł Suwerennej Polski i dodał, że każda osoba, która walczy o zdrowie i jest nawet brana pod uwagę w czynnościach procesowych przez konkretne organy, „ma stosowne uprawnienia by ewentualną niemożność stawienia się na przeprowadzeniu czynności usprawiedliwić”.

Na pytanie, czy Ziobro nie boi się weryfikacji zwolnień lekarskich przez biegłych sądowych, odpowiedział, że „nie ma z tym problemu”. – Oczywiście, że pan minister Ziobro jest równy wobec prawa, jak każdy inny obywatel w naszym kraju i wydaje mi się, że nie ma najmniejszego problemu, żeby stan jego zdrowia był weryfikowany, jak każdej innej osoby, która jest wzywana – zaznaczył w wywiadzie.

Ale jak wspomniał poseł Sebastian Kaleta, komisje śledcze są raczej „szopką i kabaretem”. Na przesłuchaniu ds. wyborów kopertowych to jak zaznaczył, „więcej można się było pośmiać”, niż czegoś poważnego dowiedzieć.