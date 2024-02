Europoseł Jaki o zapowiedzi Jońskiego ws. ciężko chorego Ziobry: będzie teraz bawił się w lekarza

Mentzen szokująco o Braunie! On to naprawdę powiedział

Ziobro walczy z rakiem

Współpracownicy Zbigniewa Ziobry informują, że przeszedł on dwie chemioterapie i czeka go operacja. Z powodu terapii polityk od dawna nie pojawia się publicznie. Do Kancelarii Sejmu przysyła zwolnienia lekarskie. Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych planuje wezwać Ziobrę na świadka. Co będzie, jeśli komisja zdecyduje o przesłuchaniu chorego polityka? - Nie będę miał wyjścia. Jeśli go wezwiemy, podkreślam "jeśli", i prześle zwolnienie, będę musiał zwrócić się do prokuratury o powołanie biegłego, który stwierdzi czy świadka da się przesłuchać i w jakich warunkach – powiedział szef komisji Dariusz Joński w rozmowie z "Newsweekiem”.

Poruszające wyznanie Zbigniewa Ziobry! Ujawnił to najbliższemu posłowi

Jaki oburzony zapowiedzią Jońskiego

Do tej zapowiedzi odniósł się polityk Suwerennej Polski, europoseł Patryk Jaki w „Wieczornym Expressie”. - Polskie państwo toczy szereg różnych problemów, a pan Joński będzie się teraz bawił w lekarza, bo jedno zaświadczenie lekarskie mu nie wystarczy, tylko będzie żądał kolejnych. Skoro tak musi, to proszę bardzo. Niech każdy obywatel sam oceni, czy właśnie za to płaci polskiej klasie politycznej – stwierdził polityk.

