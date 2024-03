Zbigniew Ziobro złożył dziennikarce nietypową propozycję!

Beata Tadla znów jest na językach, za sprawą jej powrotu, po wielu latach nieobecności – na łono Telewizji Publicznej. Znana dziennikarka bryluje w „Pytaniu na śniadanie” i spełnia się jako nowa prowadząca. W rozmowie z „Jastrząb Post” zdradziła kulisy swojego powrotu do TVP:

„To jest kolejny etap mojego zawodowego życia, który polega na całkowitej rezygnacji z tematów politycznych, z "bieżączki", z publicystyki. Ja już dawno temu chciałam zrezygnować. "Onet Rano" czy Radio Zet to były dla mnie etapy przejściowe, kiedy miałam trochę polityki, ale też bardzo dużo spraw społecznych i rozmów z ludźmi, którzy z polityką nie są związani. Przyszedł taki moment w życiu, kiedy poczułam się bardzo zmęczona polityką i politykami, więc po ponad trzydziestu latach chciałam odetchnąć. (..) Kiedy czytam, że zostałam zdegradowana, to się przeciwko temu buntuję. To był mój wybór, że ja nie chciałam prowadzić programów informacyjnych. Nie chcę być już z tym kojarzona. Nie znaczy to jednak, że ona jest mniej ważna. Wpływ na życie o wiele większy będą miały tematy poruszane w "Pytaniu na śniadanie", aniżeli to, czy Wąsik z Kamińskim wejdą do Sejmu.”

Niespodziewana propozycja od Zbigniewa Ziobro

Znana dziennikarka zdecydowała się także na ujawnienie zaskakującej propozycji jaką złożył jej kiedyś były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk Suwerennej Polski zadzwonił do Tadli z prośbą, by podczas przeprowadzania wywiadu – łagodniej potraktowała jednego z polityków, który był pod jego pieczą. Jak relacjonuje Beata Tadla - od razu odmówiła:

"Nigdy nie przyjęłam propozycji, żeby szkolić jakiekolwiek polityka. Chociaż oczywiście pojawiały się takie oferty. Często ludzie myślą, że jesteśmy sterowani z zewnątrz. Politycy do nas dzwonią i mówią, co my mamy głosić i robić. Jeszcze w TVP przed "Dobrą Zmianą" tylko raz odebrałam telefon od polityka. Był to Zbigniew Ziobro, który zadzwonił do mnie z prośbą o łagodne potraktowanie jednego z kandydatów, który jeszcze nie jest jeszcze tak wgryziony w politykę. Startował wtedy do Europarlamentu. Ten telefon na tyle mnie zdenerwował, że pomyślałam sobie, że właśnie jeszcze mocniej się przyłożę do tej rozmowy "- przyznała.

Gwiazda dodała, że ów polityk nie dostał się do Parlamentu Europejskiego i dziś nie zajmuję się już polityką. Zdaniem dziennikarki – tamten wywiad nie miał jednak na to żadnego wpływu…